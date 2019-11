„U“ Craiova – Hermannstadt / Măţel şi Piţurcă ştiu tactica echipei lui Neagoe!

Universitatea Craiova a susţinut joi conferinţa de presă premergătoare partidei cu AFC Hermannstadt, confruntare programată duminică, de la ora 19.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din cadrul etapei a 17-a din Liga I. La întâlnirea cu reprezentanţii mass-media au fost prezenţi jucătorul Alexandru Măţel şi antrenorul principal Victor Piţurcă. Ambii au admis că alb-albaştrii nu vor avea un meci uşor cu Hermannstadt, dar că Universitatea Craiova trebuie să confirme statutul de favorită.

„Cuvântul de ordine ar fi victoria“

Strategul lui „U“ Craiova, Victor Piţurcă, a admis că echipa sa este datoare publicului şi speră ca alb-albaştrii să-i mulţumească în jocul cu ardelenii.



„Din păcate, venim după un meci nu prea reuşit cu Târgovişte, în care am pierdut două puncte, deci cuvântul de ordine ar fi victoria. Sper să o obţinem. Sigur că este un minus pentru echipa lui, că nu poate fi pe bancă, dar e mai puţin important acest aspect. Pe mine mă interesează victoria. Şi Neagoe şi-o doreşte foarte mult, aşa că avem treabă. Vreau ca băieţii mei să joace de o altă manieră, să nu dăm nicio şansă adversarului şi să câştigăm jocul.

Suntem datori publicului, fiindcă nu am avut mari reuşite pe teren propriu de când am venit eu, exceptând partida cu Viitorul şi încă un meci sau două. Îmi doresc să satisfacem şi publicul, nu numai cu punctele puse în joc, ci şi în urma unei evoluţii coerente. Echipa a făcut şi jocuri foarte bune, dar sigur că eu îmi doresc mult mai mult de la aceşti jucători, fiindcă au disponibilitate tehnică şi valoare ridicată. Din păcate, nu am găsit la Craiova o echipă la care să vin şi într-o lună de zile să-mi impun filosofia şi fotbaliştii să evolueze aşa cum îmi doresc. Trebuie mai multă muncă şi, probabil, mai avem nevoie de trei-patru jucători“, a spus Piţi.

„Ce să citim la Hermannstadt?“

Victor Piţurcă ştie şi la ce să se aştepte din partea lui Hermannstadt. Este convins că vărul său, Eugen Neagoe, suspendat pentru acest joc de la Craiova, nu are cu ce să-l surprindă.



„A uitat Neagoe cum pregătesc eu meciurile. A trecut mult timp de aici (de când îi era secund – n.r.), a avut problemele lui şi a antrenat pe cont propriu. Ce să citim la Hermannstadt? E o echipă care vine, se apără în propria jumătate şi încearcă să marcheze pe un contraatac sau pe o fază fixă. Ăsta este jocul lor! Nu avem prea multe de citit. E o echipă foarte bătăioasă, cu două jocuri bune, cu Mediaş şi Viitorul, în care a obţinut puncte. Este o echipă care îşi vinde scump pielea“, a spus antrenorul craiovenilor.

Supărat pe suspendaţi

Tehnicianul Universităţii Craiova nu poate miza în acest meci pe doi dintre marcatorii săi, Andrei Ivan şi Vali Mihăilă, ambii suspendaţi pentru cumul de cartoşane galbene. Piţurcă s-a arătat deranjat de numărul mare de avertismente încasate de aceştia şi anunţă că va lua măsuri dacă mai colecţionează galbene aiurea.



„Sunt câţiva jucători importanţi care, din diferite motive, nu vor juca. Ivan şi Mihăilă sunt suspendaţi pentru cartonaşe galbene. Martic nu poate participa la joc şi ar mai fi şi Koljic, care este în continuare accidentat. Sper să nu mai intervină şi alte probleme, pentru că mai avem doi băieţi răciţi, cu febră. Să vedem dacă până la ora jocului vor fi în plenitudinea forţelor şi vor putea participa la joc. Însă, indiferent de probleme, ne dorim victoria şi sper să o obţinem“, a declarat Victor Piţurcă.



„Am discutat cu băieţii acest aspect al cartonaşelor galbene luate foarte uşor. Aici trebuie menţionat faptul că şi arbitrii dau cartonaşele foarte uşor. La noi în campionat orice atingere e fault şi cartonaş (…) Sper ca aceia care conduc arbitrajul să poarte discuţii cu centralii, pentru că fotbalul este un joc bărbătesc, de contact. Trebuie lăsat jocul mai liber (…) Aşa se explică şi cartonaşele galbene pe care le au cei doi jucători suspendaţi ai noştri, Vali Mihăilă (7 galbene) şi Andrei Ivan (4). Vom vedea fiecare fază din care au luat cartonaşe. Dacă nu au luat din cauza unui fault chiar pot fi amendaţi jucătorii, fiindcă e indamisibil ca un Mihăilă, care e un jucător tehnic, care nu prea caută contactul, să aibă atâtea cartonaşe în meciuri atât de puţine“, a declarat Piţurcă.

Două nume noi în lotul lui Piţurcă

Victor Piţurcă s-a arătat încântat de concurenţa creată la nivelul juniorilor şi nu-şi face probleme în a face primul 11 din acest punct de vedere.



„Pe lângă Niţu, Baiaram a jucat foarte bine şi nu-mi fac probleme nici pentru cel de-al doilea jucător. Este concurenţă chiar şi pentru jucătorii sub 21 de ani. Acum am mai cooptat la echipa mare doi jucători, pe Marian Danciu şi Octavian Popescu. Mi-au plăcut foarte mult cum au jucat la echipa a doua. Aceşti doi copii sunt foarte talentaţi, foarte buni. Îmi doresc în echipa pe care o conduc să fie jucători care îşi câştigă postul de titular prin valoarea lor şi prin ceea ce fac la antrenamente, ceea ce se întâmplă în momentul ăsta, credeţi-mă“, a comentat antrenorul.

„Gazonul arată excelent!“

„Principalul“ Ştiinţei a afirmat că noul gazon de pe stadionul „Ion Oblemenco“ se prezintă foarte bine. Piţurcă a precizat şi suma care s-a plătit ca suprafaţa de joc să fie impecabilă.



„Gazonul, pentru perioada asta şi recent montat, cu ploilea astea, arată excelent. Primăria a venit cu 90% din reţeta financiară şi nu aşa cum am văzut că se vehiculează că ar fi costat 700.000 de euro. Nu, a costat 279.000 de euro, cu transport cu tot! E un gazon de foarte mare calitate! În teren este gazonul din Grecia, apoi la margine este cel adus de constructor. Am făcut o comparaţie şi e o diferenţă ca de la cer la pământ. Pe gazonul ăla, dacă îl montam, nu se putea juca. Pe acesta, după cât a plouat şi o să mai plouă, nu se simte absolut nimic“, a încheiat Victor Piţurcă.

Măţel: Sunt bucuros că sunt aici

Reprezentantul „vestiarului“ Universităţii Craiova, Alexandru Măţel, nu este deranjat că nu a prins prea multe minute până acum. Acesta promite să muncească mai mult şi speră ca duminică Universitatea să câştige duelul cu fosta sa echipă.



„Nu sunt dezamăgit că am jucat puţin. Sunt bucuros că sunt aici! Nu-mi rămâne decât să mă antrenez foarte bine şi atunci când mi se va ivi oportunitatea să joc să o fac cât mai bine şi să rămân în primul unsprezece. Ne aşteaptă un meci destul de dificil cu Hermannstadt. Cunosc grupul, am fost acolo şi trebuie să tratăm meciul foarte serios, deoarece vor veni foarte montaţi pentru a pleca cu punct sau puncte de aici. Noi trebuie să ne dorim foarte mult această victorie şi să adunăm cât mai multe puncte, pentru că aţi văzut cât de strânsă este lupta sus, în clasament“, a afirmat Alex Măţel.



„Este adevărat că atunci (în tur – n.r.) i-am prins pe cei de la Craiova după un meci din Liga Europa, erau destul de obosiţi. Acum o să fie un meci cu totul diferit. Va fi destul de dificil. Sunt foarte bătăioşi şi trebuie să tratăm jocul foarte serios şi să ne impunem de la început. Sunt o echipă care se apără foarte bine, se bazează foarte mult pe fazele fixe şi trebuie să fim foarte atenţi. Consider că astea sunt cele mai grele meciuri, cu echipele care se apără foarte aglomerat. Noi suntem datori publicului, dar şi faţă de noi. Ne dorim să câştigăm punctele şi să-i facem şi pe cei din tribune să fie mândri de noi“, a completat Alex Măţel.

