„U“ Craiova – Hermannstadt / Victor Piţurcă: Gazonul arată excelent!

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, a afirmat astăzi, în cadrul conferinţei de presă premergătoare întâlnirii cu AFC Hermannstat, că noul gazon de pe stadionul „Ion Oblemenco“ se prezintă foarte bine. Acesta a precizat şi suma care s-a plătit ca suprafaţa de joc să fie impecabilă.

„Gazonul, pentru perioada asta, că a fost recent montat şi au fost şi ploilea astea, arată excelent. Deci gazon avem, ne mai trebuie echipă şi goluri marcate. Am reuşit să punem gazonul şi pe această cale îi mulţumesc domnului primar Genoiu, care şi-a dorit foarte mult să se monteze acest gazon. De fapt, lui impuneau toate aceste lucruri. Primăria a venit cu 90% din reţeta financiară şi nu aşa cum am văzut că se vehiculează că ar fi costat 700.000 de euro. Nu, a costat 279.000 de euro, cu transport cu tot. Ăsta a fost preţul gazonului, ca să ştie toţi cei care vor să-şi pună gazon, să nu creadă altceva. E un gazon de foarte mare calitate. Este gazonul din teren, apoi la margine este gazonul adus de unde voia constructorul să aducă şi am făcut o comparaţie şi e o diferenţă de la cer la pământ. Pe gazonul ăla, dacă îl montam nu se putea juca. Pe acesta, după cât a plouat şi o să mai plouă, nu se simte absolut nimic“, a declarat Victor Piţurcă.

Universitatea Craiova va testa noul gazon la sfârşitul acestei săptămâni. Alb-albaştrii întâlnesc duminică, de la ora 19.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe AFC Hermannstadt. Confruntarea contează pentru etapa a 17-a din Liga I.

