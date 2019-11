Rareş, băiatul lui Ciri Mayer, dublu campion mondial la shotokan

Bănia continuă să producă performeri în domeniul sportului. De data aceasta, în prim-plan îl avem pe Rareş Alexandru Mayer. La începutul lunii noiembrie a devenit campion mondial pentru a doua oară la karate Shotokan tradiţional. Primul titlu mondial l-a dobândit în 2017. Ultima performanţă notabilă s-a consemnat la Stuttgart, unde a avut parte de o concurenţă acerbă.



„De curând, am obţinut acest al doilea titlu mondial. La Campionatul Mondial din Stuttgart au fost peste 2.000 de participanţi, din 27 de ţări. A fost o competiţie acerbă, cu mulţi adversari puternici, bine pregătiţi. Am mers acolo cu mult optimism, am fost încărcat pozitiv. Am fost hotărât să ocup din nou prima treaptă a podiumului. În 2017 am ieşit pentru prima dată campion mondial. Bineînţeles că a fost şi o mare presiune pe umerii mei. Asta pentru că mi-am dorit mult să reprezint România pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Am vrut să-mi cânte imnul şi să vadă toată lumea de ce sunt în stare românii. La acest turneu final, România a fost numărul 1 pe naţiuni, o mare performanţă pentru noi“, a declarat Rareş.



„Am fost câţiva ani buni pe locurile trei, patru şi chiar cinci, dar asta nu m-a demoralizat. Din contră, m-a ambiţionat şi mai tare. Am avut şi perseverenţă, şi, într-un final, am ajuns unde mi-am dorit“, a punctat sportivul de 21 de ani.

Este fiul lui Ciri Mayer şi se gândeşte să şi cânte

Rareş Alexandru Mayer are 21 de ani şi este student la FEFS Craiova. În plus este fiul lui Ciri Mayer, cunoscutul interpret al imnului Universităţii Craiova şi nu numai. Întrebat de ce a ales karatele şi nu microfonul, ca tatăl său, sau chiar fotbalul, acesta ne-a explicat:

„Am început să practic karate la cinci ani. Eram un tip foarte timid, introvertit. Mama a vrut să mă ducă să încerc acest sport, care pentru mine a devenit ulterior un mod de viaţă. M-a ajutat foarte mult. M-a ajutat să mă controlez, m-a disciplinat, am înţeles ce înseamnă lucrul în echipă, respectul, coordonarea şi toate cele. Am cunoscut foarte multe chestii datorită acestui sport“.

„L-aş face fericit şi pe tatăl meu“



Rareş ne-a mărturisit că este la un pas să înceapă să şi cânte. A descoperit că are talent şi ar vrea să-şi facă tatăl fericit.



„M-ai prins acum, asta era o surpriză. Chiar vreau să urmez şi o carieră în muzică, pentru că îmi place. În felul ăsta l-aş face fericit şi pe tatăl meu. Cu muzica nu am făcut nimic oficial, ca să zic aşa. Am cântat la karaoke şi mă mai lua tata cu el la botezuri, nunţi, şi mi-a plăcut. De fiecare dată a fost emoţionant, copleşitor. Poate că şi asta a devenit un impediment în ideea de a începe şi această provocare. O să urmeze totuşi şi acest capitol în viaţa mea. O să-mi iau inima în dinţi şi o să încerc să cânt. Aş începe cu muzică pop, coveruri şi chestii de genul ăsta. Nu populară şi, bineînţeles, nu manele“, a dezvăluit Rareş Mayer.

În competiţii reprezintă Zalăul

Revenind la viaţa sportivă, am aflat că Rareş Mayer nu reprezintă un club din Craiova, aşa cum ar fi fost normal, ci pe Terra Kid Zalău.



„Povestea cu Zalăul a început acum trei ani, când deplasările la competiţiile internaţionale au devenit o problemă, deoarece nu exista şi nici acum nu există un sponsor. Tot ce ţinea de aceste competiţii, taxe, transport, mâncare, cazare, mi le plăteam singur, cu ajutorul tatălui meu. Bineînţeles, uşor-uşor nu mai făceam faţă, deci nu puteam să mai ajung la turneele mari. Până la urmă, s-au aliniat planetele şi a auzit un domn de noi, Remus Cliţan, preşedintele Terra Kids Zalău. Cu această ocazie vreau să-i mulţumesc, pentru că face posibilă orice deplasare şi ne asigură tot ce avem nevoie“, a explicat tânărul karateka.



Întrebat care sunt viitoarele ţinte, Rareş a spus că vrea să încerce o experienţă în SUA:

„Sunt un tip visător. Mă văd pe cele mai înalte trepte ale podiumurilor, reprezentând România, ţara pe care o iubesc. Nu am gânduri de plecat în străinătate, unde cu siguranţă mi-ar fi mai bine. Vreau ca anul viitor să aplic la o ligă de karate din SUA, unde ştiu că e un nivel ridicat. Cu ajutorul lui Dumnezeu poate că voi fi selecţionat. Aş avea multe de învăţat acolo. Nu poţi să înveţi ceva aşa dintr-o dată, să-ţi fie bine şi uşor din prima. Trebuie să porneşti de jos, să vezi dedesubturile, ca apoi să ajungi şi să te ridici pe propriile forţe“.

A început cariera de antrenor şi pregăteşte un grup de puşti

Întâlnirea şi discuţia cu Rareş Mayer au avut loc în sala de sport a Colegiului Naţional „Carol I“, acolo unde campionul nostru pregăteşte un grup de copii. Îşi primeşte micuţii cu emoţie, îi ajută să se echipeze şi apoi le explică ce vor lucra, exemplificând totodată procedeele.



„Asta mă emoţionează cel mai mult şi aici mă simt ca acasă. Am învăţat aici din clasa I şi până la terminarea liceului, iar în privinţa sălii cunosc fiecare amănunt. E o mare bucurie să lucrez cu aceşti copii minunaţi. De fiecare dată când ajung aici, scap de problemele cotidiene, de tot stresul. Mă încarc cu energie pozitivă şi ies din antrenament de fiecare dată cu zâmbetul pe buze. Am început cariera de antrenorat acum doi ani, într-o sală de 30 de metri pătraţi, fără lumină, fără saltele, nu aveam nimic. A fost greu la început, am avut un singur copilaş în sală, care este şi acum alături de mine. Am fost demoralizat un pic, dar am zis să nu mă dau bătut, pentru că e ceea ce-mi place. Şi iată-mă acum cu 30 de elevi! Îmi merge din ce în ce mai bine. Datorită lor şi încrederii părinţilor, sunt pe cale de a-mi deschide o nouă sală, iar informaţii despre aceasta voi posta pe pagina mea de facebook „Karate by Rareş Mayer“. Va fi o sală unde intenţionez să selectez copilaşi pentru performanţă, pentru cei care vor să meargă la competiţii“, a subliniat Mayer.

Va preda şi cursuri de autoapărare doamnelor şi domnişoarelor

Rareş Mayer a fost impresionat de „cazul Caracal“ şi intenţionează să vină în ajutorul doamnelor şi domnişoarelor cu lecţii de autoapărare.



„Intenţionez să demarez şi cursuri pentru autoapărare destinate femeilor. Fac asta pentru că vedem mereu nenorociri. M-a impresionat cazul acelor fete care au sfârşit în Caracal. Fiecare om trebuie să aibă un minimum de cunoştinţe de autoapărare. Mai multe persoane şi prietene m-au abordat şi m-au întrebat dacă fac lecţii de autoapărare pentru fete. Le spuneam mereu că nu pot să le bag în sală cu copilaşii, pentru că ei fac chestii diferite. Le-am spus să aştepte un pic, până reuşesc să pun lucrurile cap la cap. Sunt foarte mândru şi entuziasmat pentru acest proiect şi, cu siguranţă, o să fie bine“, a punctat Rareş Mayer.



Deşi programul a devenit tot mai încărcat, Rareş Mayer îşi face timp şi pentru antrenamente intense alături de senseiul său, în Capitală:

„Până să antrenez copilaşii mă pregăteam în fiecare zi cu senseiul meu Oliver Dobre. Acum am lăsat-o un pic mai moale cu antrenamentele, dar nu mă opresc. Merg în fiecare weekend la Bucureşti, unde mă pregătesc tot cu senseiul Oliver Dobre, iar singur mai fac acasă exerciţii, aici la sală. În plus mă duc des şi alerg“.

Ciri Mayer, mândru de fiul său

Cunoscutul interpret Ciri Mayer ne-a declarat că este mândru de Rareş. A mai spus că abia aşteaptă ca fiul său să înceapă să cânte, fiind dispus să-i vândă secretele meseriei.



„La început nu am fost de acord să meargă la karate. Eu îi consideram bătăuşi pe practicanţii de karate, după am aflat că este cu totul altceva. Şi i-a prins bine, pentru că mama lui l-a dus la cinci ani, când era foarte sfielnic, foarte feciorelnic, şi să-l facă mai bărbat. La trei ani a ieşit campion european… Eu mai am doi băieţi, ambii sunt plecaţi în America. Rareş este singurul care a îmbrăţişat sportul. În privinţa muzicii, ar fi o concurenţă pe care mi-o doresc. Are aptitudini, pe care, din păcate, până acum nu le-a valorificat. A fost ocupat mai mult cu sportul, dar urmează să abordăm şi domeniul ăsta. Voi face lecţii cu el, la repertoriu, vocalize, tehnică vocală. Nu ştiu unde va fi peste zece ani în domeniul muzicii. Dacă stau să pun în cumpănă cu sportul, deşi treaba e cu totul subiectivă, eu l-aş vedea mai degrabă un cântăreţ de succes decât un karatist de succes. Dar el trebuie să înţeleagă că indiferent de activitate degeaba ai înclinaţii, ai talent, pentru că fără muncă nu faci nimic“, a declarat Ciri Mayer.

