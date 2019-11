Spania – România 5-0 / Nicușor Stanciu a răbufnit din nou

Mijlocașul României și al Slaviei Praga, Nicușor Stanciu, a admis după înfrângerea cu Spania, scor 0-5, că naționala noastră a fost praf.

„5-0 e un scor foarte mare și nu mai e nimic de zis. Nu mă așteptam la așa ceva, dar ce am zis ieri la conferința de presă… Am văzut că toată lumea a râs. Nu mai vreau să fac comparații. Acum două săptămâni am jucat de la egal la egal cu echipa mea și am făcut egal, în fața unei echipe care e peste naționala Spaniei. Așa e, nu mai avem un fotbalist de talia lui Hagi. Ca să ne calificăm la un turneu final, avem nevoie de multă muncă. Facem posesie, dar, dacă nu alergăm, e foarte greu să ajungem acolo. Nu e vorba despre efortul depus. Am avut discuții între noi. Când vii la națională nu vii crezând că poți face tu ceva de unul singur. Echipa e cea mai importantă. Nu contează cine marchează sau cine dă pase de gol. Important e ca toți să tragem la aceeași căruță“, a declarat fotbalistul Slaviei Praga, la Pro TV.

„Va fi greu cu orice națională“

Nicușor Stanciu a continuat în aceeași manieră comentariul.

„De acum va fi greu cu orice națională, dar să înțelegem că oricât de talentați am fi, nu poți obține rezultate dacă nu alergi și nu te zbați. Asta e realitatea (întrebat dacă suntem în lumea a treia – n.r.). Am plecat cu șansa a patra, am avut noroc că am tratat serios Liga Națiunilor. Majoritatea știa că trebuie să batem în Muntenegru la mai mult de un gol. A fost meritul nostru, că încă avem șansa de a ajunge la EURO, pentru că la baraj sunt echipe de nivelul nostru. Au fost niște zile foarte tensionate după meciul cu Suedia“, a încheiat Nicușor Stanciu.

