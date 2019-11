Cosmin Contra a părăsit echipa națională: „A fost o mândrie!“

Selecționerul României, Cosmin Contra, și-a încheiat activitatea la echipa națională după această înfrângere cu Spania, scor 0-5. Inițial nu a spus-o răspicat, dar până la urmă, la flash interviuri, a admis că nu va continua.

„Am întâlnit o echipă foarte puternică, am aliniat o echipă destul de tânără. Am încercat să umblu la moralul jucătorilor după meciul cu Suedia, am încercat să-i fac să înțeleagă că meciul acesta este important. Am avut ocazie la 1-0, iar dacă egalam poate moralul era altul. Decizia a fost luată înainte de meci. Îi mulțumesc lui Răzvan Burleanu că a avut încredere în mine. A fost o mândrie pentru mine să fiu selecționerul României“, a spus „Guriță“.

Cosmin Contra este selecționerul naționalei României din septembrie 2017. Contractul lui cu FRF expiră în decembrie. În mandatul său, Cosmin Contra și-a trecut în palmares 12 victorii, 8 egaluri și 5 înfrângeri în palmares.

Citește și: Spania – România, scor 5-0. Tricolorii, evoluție penibilă la Madrid