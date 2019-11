România – Suedia 0-2 / Nicolae Stanciu: Suntem triști, dezamăgiți!

Mijlocașul României, Nicolae Stanciu, a admis că Suedia a fost net superioară și că nu știe cine va fi selecționer în viitorul apropiat.

„Suntem trişti, dezamăgiţi, nu am putut să facem o bucurie fanilor. Nu ştiu ce să zic, după meci am vorbit între noi pe teren şi am recunoscut că ne-am simţit neputincioşi! A fost o singură echipă pe teren. Nu cred că am avut vreo ocazie clară de gol. Nu cred că am vreo explicaţie. Ne-a lipsit agresivitatea, nu am făcut pressing avansat. Atât am putut“, a declarat Nicolae Stanciu.

„Nu e treaba mea în privinţa selecţionerului. Habar nu am dacă rămâne, ştiu că îi expiră contractul. Nu pot să vorbesc în numele vestiarului. Eu mi-aş dori să rămână, dar decizia nu îmi aparţine. Situaţia multora e incertă, să vedem, ceea ce fac la club e total diferit faţă de ceea ce fac la naţională.Lumea poate să critice, e dreptul lor, voi vedea ce va fi pe viitor“, a mai spus Stanciu.

Acesta crede că prezența la turneul final ar putea fi obţinută în primăvară în play-off-ul Ligii Națiunilor:

„Nu ne-a ajutat Cehia, am vorbit înainte, jucau pentru ei, era meci decisiv, dar le mulţumesc că ne-au dat nouă o şansă.Este bine că mai avem Liga Naţiunilor, să vedem ce putem scoate acolo“.

