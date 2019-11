Selecționerul României, Cosmin Contra, nu se gândește la demisie după 0-2 cu Suedia, rezultat ce echivalează cu ratarea calificării la CE din 2020.

„Sunt la dispoziția Federației, mai e un meci, contractul meu se termină în decembrie. Vom vedea ce se va întâmpla, dar în principiu, contractul meu expiră după acest meci cu Spania. Dacă Rădoi își dorește, poate deveni noul selecționer. E probabil una din cele mai mari dezamăgiri“, a spus Contra, la Pro TV.

„Suedia a fost mai bună, net superioară din toate punctele de vedere. Au încercat băieții, dar au avut în față o echipă foarte solidă. Cred că e cel mai slab meci al meu. În prima repriză nu am ieșit din pressingul lor. Au alergat mai mult decât noi. Au fost și greșeli individuale. Am pierdut marcajul. Au fost mai agresivi, au câștigat majoritatea duelurilor. Nu ne-au lăsat să respirăm în prima repriză. Calificarea s-a pierdut pe tot parcursul. Am făcut un meci slab, responsabil sunt eu. Toată lumea e dezamăgită. Eram convins că vom arăta altfel“, a mai spus Contra.

În urma înfrângerii cu Suedia, România și-a luat gândul de la locul doi și implicit de la calificarea directă la turneul final. Tricolorii pot ajunge totuși la Euro 2020. Naționala va fi nevoită să câştige două meciuri în martie în play-off-ul Ligii Naţiunilor (o semifinală şi o finală) pentru a merge la Europeanul de anul viitor. „Tricolorii“ ar urma să joace semifinala în deplasare, contra Scoţiei sau Islandei. Tabloul complet al barajelor din Liga Naţiunilor va fi decis după finalul preliminariilor Euro 2020.

