CSO Filiaşi e bună încasatoare. Gigi Ciurea are explicaţii, nu şi soluţii

Dacă în ediţiile trecute CSO Filiaşi făcea o treabă bună şi se clasa în preajma podiumului, în această ediţie de campionat a Ligii a III-a nu are cu ce se lăuda. Mai mult, în ultimele runde pare adversarul perfect, întrucât încasează câte patru goluri. A pierdut 4-0 la Pecica, apoi cu 4-2 acasă cu Dumbrăţiva. Vineri, în etapa a 12-a din seria 4, a cedat tot cu 4-2. De data asta dar în Banat, la CSC Ghiroda şi Giarmata Vii.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Alexandru Baranyi (‘6, ’74), Sebastian Budur (’50), Nicolae Şofran (’54). Din tabăra doljenilor a punctat Laurenţiu Moţ (’27, ’59).



CSO Filiaşi: Bosnea – Calu, R. Vulpe, A. Lupu, Almic – Kovari, Ştefan, Moţ, Cruşoveanu – Armăşelu, Ghighilicea. Au mai intrat: Pîrvuică, Creţu.



În urma acestui al şaptelea eşec, CSO Filiaşi ocupă locul 14 (antepenultimul), cu doar 11 puncte după 12 runde.

„Mă bazez pe un nucleu de doar şapte jucători“

Antrenorul lui CSO Filiaşi, Gigi Ciurea, are explicaţii pentru înfrângerile în lanţ, dar nu şi soluţii.



„Luăm foarte multe goluri pe fondul greşelilor individuale, mai ales la portari. Acum au condus ei cu 1-0, am egalat, apoi s-a făcut 3-2, am avut un penalti clar neacordat şi imediat am primit şi golul patru. Ignorând rezultatul, echipa a jucat bine, nu am ce să le reproşez băieţilor ca angajament. Problema este că avem un lot de jucători destul de redus şi mă bazez pe un nucleu de doar şapte jucători, pentru că jucăm cu doi juniori care gafează mereu. Acum am schimbat portarul (pe Sorin Munteanu – n.r.), am apărat tot cu un junior, cu Bosnea, şi ne-a fosat greu, pentru că acest copil a fost la primul lui joc la Liga a III-a“, a spus Ciurea, pentru GdS.

„Am cam intrat la apă, ca să zic aşa. Sperăm ca în următoarele trei etape să adunăm măcar 7 puncte. Trebuie să câştigăm jocul de sâmbătă, de acasă, cu Viitorul Dăeşti, şi sper să facem ceva şi în deplasare ca să urcăm în clasament, că altfel e grav“, a completat Gigi Ciurea.

