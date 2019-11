Universitatea Craiova nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în meciul de la Ploiești, cu Chindia. De evoluția lor nu au fost mândri nici jucătorii lui Victor Pițurcă, în frunte cu căpitanul Nicușor Bancu.

„Ne așteptam la un meci greu. Știam că este o echipă care se va apăra foarte bine. Am încercat să-i desfacem cu centrări de la margine și prin combinații, dar a venit acel cartonaș roșu al lor și poate ne-am relaxat puțin. Am crezut că meciul va deveni mai ușor și nu a fost așa. A venit golul lor în a doua repriză, din fericire am egalat foarte repede, dar nu am reușit să mai marcăm și să câștigăm. Sunt dezamăgit că nu ne-am creat ocazii clare. Trebuie să ridicăm capul și în această pauză să ne pregătim mult mai bine pentru meciul de acasă cu Hermannstadt“, a spus Bancu.

„La gol a fost o greșeală a noastră. În loc să rămână cineva la 11 metri și să aibă grijă să nu-i scoată pentru acel șut, am intrat cu toții în careu pentru a apăra poarta și acel lucru ne-a costat. Am fost conștienți de importanța celor trei puncte. Știam că dacă o să câștigăm o să fim la egalitate cu CFR Cluj, dar asta nu însemna că eram pe primul loc sau că ne gândeam deja la titlu. Nu știu ce se întâmplă de nu reușit să câștigăm când trebuie să trecem acolo sus“, a completat Nicușor Bancu.

Cicâldău: Nu avem nicio scuză!

La fel de supărat și de autocritic a fost și decarul Alexandru Cicâldău.

„Nu avem nicio scuză! Am luat un singur punct, când trebuia să câștigăm. Am venit cu gândul la cele trei puncte, dar nu am reușit să le câștigăm. S-au apărat foarte bine, iar noi nu am reușit să-i desfacem suficient de mult și să avem ocazii foarte mari. Cred că în meciurile trecute, cu echipe mai slab cotate am avut ocazii mari, dar astăzi nu. Ei erau cu un om în minus și era normal să se apere tot meciul, dar efectiv nu am reușit să-i desfacem. Nu ne gândim la primul loc, ne gândim ca la fiecare meci să câștigăm cele trei puncte“, a spus Cicâldău.

Bic: Am lucrat faza la antrenament

Autorul golului lui Chindia, Ovidiu Bic, fotbalist împrumutat de Universitatea Craiova, a declarat că se bucură foarte mult pentru reușita sa.

„Da, am dat un gol frumos. Am lucrat faza asta la antrenament și Mister ne-a încurajat înainte de meci să o facem și se pare că ne-a ieșit. După ce am primit acel cartonaș roșu ne-am retras puțin, am încercat să stăm în jumătatea proprie și să jucăm pe contraatac și ne-a ieșit. Am reușit să marcăm și sperăm să jucăm în continuare la fel cum am făcut-o astăzi. Sunt fericit că mi-am ajutat echipa, nu că am marcat împotriva fostei formații. Probabil că nu mai puteam ajuta Craiova în momentul ăla, aveam și eu nevoie de o schimbare și… Mă simt foarte bine aici, la Chindia, și sper să continuu evoluțiile pe care le-am avut în ultimul timp“, a declarat Ovidiu Bic.

