Victor Pițurcă, antrenorul Universității Craiova, a declarat după victoria din optimile Cupei României, 4-1 cu FC Voluntari, că este mulțumit de jocul echipei sale, dar nu în totalitate.

„Aveți voi impresia că am câștigat ușor. Chiar dacă am marcat patru goluri nu am fost mulțumit. Mai ales în prima parte, când, la 2-0, ne-am relaxat și gazdele noastre și-au creat câteva ocazii periculoase și au și înscris. Doream și mai mult de la băieții mei, pentru că au muncit mult și au disponibilități să crească mult mai mult. Îmi doresc ca toți jucătorii să fie în formă bună, nu doar Mihăilă și alți patru sau cinci. Urmează două jocuri importante, pe care, dacă le câștigăm, probail că accedem în primele șase, deci în play-off, ceea ce ne interesează pe noi în momentul de față. M-am bucurat și pentru Alex Ioniță că a marcat, pentru că este un tip emotiv, iar asta își pune amprenta asupra jocului. Sper ca începând de astăzi să aibă o personalitate bună și să joace la nivelul lui“, a declarat strategul Științei.

Emoții pentru Koljic

Pițurcă are emoții în ceea ce-l privește pe Elvir Koljic, după accidentarea la spate.

„Koljic mi-a stricat seara. S-a accidentat destul de rău, fiindcă îl doare foarte tare spatele și sunt îngrijorat. O să vedem mâine ce are. Din păcate revine după o perioadă grea și acum se reaccidentează“, a comentat tehnicianul.

Acesta consideră nejustificată nemulumirea fanilor legată de rezultatele anterioare:

„S-a exagerat puțin, pentru că rezultatele nu au fost chiar așa rele, chiar dacă nu am reușit să câștigăm cu Iași și Clinceni și am pierdut cu CFR. Dacă reușeam să înscriem la Clinceni se întâmpla ca în această seară. În perioada asta am stat mai mult împreună și am mai pus lucrurile la punct“.

Victor Pițurcă regretă că derbiul nu se joacă în Bănie

Întrebat de meciul cu Dinamo, programat luni, de la ora 20.30, la Severin, Victor Pițurcă a spus că regretă că nu se joacă în Bănie.

„Cu Dinamo mi-ar fi plăcut să jucăm la Craiova, pe gazonul cel nou. Din păcate birocrația din România… O chestie care se putea rezolva foarte rapid s-a prelungit mult și am ajuns să nu putem să jucăm. Dacă se întâmpla semnarea actelor cu 5-6 zile înainte acum jucam cu Dinamo pe stadionul nostru. Probabil că gazonul va fi montat până luni, dar asta este, vom juca la Severin. Dinamo este unul dintre cele mai mari cluburi și e păcat ce se întâmplă acolo, dar pe mine mă interesează să câștigăm luni. Restul e problema lor. Îmi doresc ca Dinamo să redevină un club puternic și să reprezinte fotbalul nostru așa cum a făcut-o cu mulți ani în urmă“, a comentat Victor Pițurcă.

