Cupa României / Vali Mihăilă: Se pare că-mi priește la Voluntari

Valentin Mihăilă, autorul primelor două goluri ale Universității Craiova în victoria din Cupă, de la Voluntari, traversează o perioadă foarte bună. Acesta se bucură că și-a făcut un obicei în a marca pe terenul din Voluntari și speră să o facă și luni, în derbiul cu Dinamo.

„Ne vine foarte bine acest rezultat, pentru că am reușit să înscriem mai multe goluri, ceea ce înainte nu s-a întâmplat. Ne dă încredere și sper să facem un meci bun cu Dinamo. Am înscris și în campionat la Voluntari, am făcut-o și în tricoul naționalei și se pare că-mi priește aici. Sper să marchez și data viitoare când voi veni la Voluntari. Încerc să-mi ajut echipa cât mai mult și la sfârșitul meciului să fim victorioși. Sper să marcăm și cu Dinamo multe goluri, să nu fie un rezultat de 1-0, pentru că fanii așteaptă mult mai mult de la noi. Aștept suporterii într-un număr mare la Severin. Îmi doresc foarte mult să fie stadionul plin. Dacă jucam la Craiova vă dați seama că era arhiplin. Noi trebuie să intrăm pe teren și să câștigăm“, a declarat mijlocașul Științei.

Întrebat pe cine își dorește în sferturile Cupei, Mihăilă a spus că nu are pretenții:

„Nu contează cu cine vom juca în sferturi. Ne dorim să câștigăm Cupa, campionatul sau să aducem în Bănie măcar un trofeu“.

În tribune au fost și selecționerii Cosmin Contra și Mirel Rădoi, iar jocul bun îi dă speranțe lui Mihăilă că va fi convocat:

„Sper să fiu convocat la naționala under 21, pentru că ne așteaptă un meci foarte greu. Apoi, dacă voi munci și voi înscrie multe goluri, probabil că o să fac pasul și la echipa mare“.

