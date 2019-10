Universitatea Craiova întâlneşte astăzi, de la ora 21.00, pe stadionul „Anghel Iondănescu“ din Ilfov, pe FC Voluntari. Meciul contează pentru optimile de finală ale Cupei României. Acest joc reprezintă un bun prilej pentru antrenorul Victor Piţurcă şi elevii săi ca să pună capăt evoluţiilor modeste. Ei trebuie să ofere linişte suporterilor în privinţa drumului pe care au apucat-o. O victorie pe terenul ultimei clasate în Liga I este obligatorie. Contează mult şi maniera în care ea este obţinută. Asta pentru că fanii Ştiinţei au nevoie de un „pansament“ bun înaintea derbiului cu Dinamo, de luni, de la Severin.



Partida FC Voluntari – „U“ Craiova îl va avea la centru pe Iulian Călin (Ştefăneşti – Argeş). Acesta va fi ajutat la cele două linii de George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel – Argeş) şi Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa – Prahova), iar de la margine de rezerva Cătălin Popa (Piteşti – Argeş). Observator pentru arbitraj a fost numit Alexandru Deaconu (Bucureşti), în timp ce pentru joc a fost delegat Ciprian Paraschiv (Iaşi).

„Sunt convins că nu va fi un meci uşor“

GdS a prefaţat partida de astăzi, cu FC Voluntari, cu profesorul Marian Bondrea, antrenorul cu care Universitatea Craiova ridica trofeul Cupei României în 1993. Tehnicianul de 68 de ani este convins că Voluntariul nu va fi o pradă uşoară.



„Voluntariul parcă şi-a mai revenit puţin în ultima perioadă, a avut două remize fără gol primit, cu Hermannstadt şi Sepsi. Sunt convins că nu va fi un meci uşor. Bergodi nu stă prea bine şi are de demonstrat că echipa poate. Sigur că da, şi cu Universitatea toate echipele au ambiţii mari. Craiova este o echipă emblematică şi mai sunt două-trei formaţii de care se teme lumea. S-a cam nivelat campionatul, dar, din păcate, nu la un nivel foarte bun, ci mai degrabă invers. Parcă toate meciurile sunt deschise oricărui rezultat. Nici nu mai ştii ce să zici de favorite. Câştigă astăzi şi pierd mâine, nu există un echilibru în general. De aceea şi clasamentul este atât de strâns“, a explicat Marian Bondrea.

„Piţurcă va reuşi până la urmă“

Acesta a vorbit apoi şi despre şansele de reuşită ale Universităţii, fiind convins că valoarea lotului şi experienţa lui Victor Piţurcă va face diferenţa.



„În mod normal, Craiova ar trebui să învingă, valorarea echipei noastre e net superioară. Trebuie să avem puţină răbdare şi cu Victor Piţurcă. Nu e uşor să implementezi un nou stil de joc atât de repede. Are şi el ideea lui despre aşezare, s-au mai schimbat şi ceva jucători între timp… Suporterii trebuie să aibă răbdare, pentru că Piţurcă este un antrenor foarte bun. A avut rezultate pe unde a fost şi părerea mea este că va reuşi până la urmă. Primul lucru care trebuie făcut, trebuie găsit grupul pe care să te bazezi şi să-l omogenizezi. Să ai o formulă la care să nu prea umbli.

În schimb, văd că s-a implementat o modă în România în privinţa jucătorilor, să plece 10, să vină 15, apoi dai afară 4 şi tot aşa. Nu e bine să faci asta, pentru că se pierde timp şi puncte, pe care nu le recuperezi. Când vine un antrenor nou, cum este cazul lui Piţurcă, e normal să treacă o perioadă până îi cunoşti, până reuşeşti să aşezi lucrurile în cadrul grupului… Nu e uşor, mai ales că se şi vizează performanţe, cum ar fi câştigarea Cupei, a campionatului, şi atunci antrenorul lucrează sub o oarecare presiune. Dacă lua echipa asta să o pregătească pentru un viitor sezon cu mari performanţe era altceva, dar la Craiova se vor rezultate de acum“, a punctat Marian Bondrea.

Ar fi vrut ca meciul cu Dinamo să se joace la Târgu Jiu

Întrebat şi despre meciul de luni, cu Dinamo, din campionat, Marian Bondrea a spus că ar fi fost mult mai indicat ca derbiul să fie găzduit de noul „Municipal“ din Târgu Jiu, decât stadionul din Severin.



„Nu înţeleg de ce nu s-au dus să joace la Târgu Jiu, dacă tot nu s-a putut pe ‘Ion Oblemenco’. Craiova a câştigat la Severin, dar a mai şi pierdut. În schimb, la Târgu Jiu a câştigat tot timpul. Îmi amintesc că şi gorjenii au fost mai implicaţi în tribune, mai gălăgioşi decât la Severin, unde publicul este mai ‘moale’, ca să zic aşa. Dar indiferent unde vom juca, trebuie să câştigăm. Trebuie să mergem pe mâna Craiovei, pe dorinţa de a face performanţă. Este posibil să fie anul nostru“, a spus Bondrea.



„La Dinamo sunt frecuşuri mari. Negoiţă ba vinde echipa, ba nu vinde, când o dă pe un leu, când pe nu ştiu câte milioane de euro, nu au stadion, nu au bază de antrenament. Se întâmplă lucruri urâte la Dinamo, de care putem profita noi. Aşa, ca joc, Dinamo în ultima vreme a crescut şi nu mă refer în mod special la jocul cu Viitorul, pe care l-a câştigat. Viitorul nu a jucat mai nimic în ultimul timp, a făcut foarte multe greşeli previzibile. Spunea bine Gică Popescu o chestie despre asta şi îi dau dreptate. De la jumătatea lunii octombrie echipele care încep foarte bine campionatul o lasă mai moale. Consumă ‘benzina’, ca să glumim. Trebuie să fim optimişti şi la meciul cu Dinamo“, a completat tehnicianul.

Cicâldău, Bancu şi Vătăjelu, favoriţii lui Bondrea

Întrebat ce jucători îi plac în mod special, anul acesta, de la Craiova, Marian Bondrea i-a indicat pe Cicâldău, Bancu şi Vătăjelu.



„Mie mi-a plăcut tot timpul de Cicâldău. Bancu mi-a plăcut atunci când a jucat la mijlocul terenului, în bandă. De când joacă fundaş a mai scăzut din intensitatea jocului. Părerea mea este că Bancu este unul dintre cei mai buni mijlocaşi din ţară. Nu ştiu de ce el alege apărarea. Înclin să cred că, pentru echipa naţională, zice că prinde mai uşor lotul ca fundaş, pentru că este o concurenţă mai mare la mijlocul terenului. Dar pentru echipă şi pentru el, pentru că sunt convins că vizează un trasfer peste hotare, va fi foarte greu să-l ia cineva ca fundaş stânga. Are capacitate mare de efort, are dribling, viteză, şut la poartă, are ştiinţa jocului şi ar trebui să fie folosit la mijlocul terenului.

Mi-a plăcut foarte mult de Vătăjelu ca fundaş, pentru că am văzut că joacă uneori şi mijlocaş. Din păcate, este regula asta cu jucătorii Under 21 şi nu pot evolua Vătăjelu fundaş şi Bancu mijlocaş în acelaşi timp, pentru că avem juniori acolo. Ar trebuie să lase naiba această regulă cei din FRF şi să se promoveze tinerii pe valoare. Îi forţezi la Liga a III-a şi a II-a, dar la Liga I, unde mai ai şi competiţie internaţională, nu. Toate cluburile din lume cu performanţe nu au regula asta şi se găsi să fie aplicată în România!“, a comentat Bondrea.

