Liga 3 / „Satelitul“ Universităţii Craiova luptă cu Vediţa Coloneşti

„Satelitul“ Universităţii Craiova întâlneşte vineri, de la ora 14.00, pe stadionul „Extensiv“, pe Vediţa Coloneşti. Partida face parte din etapa a 11-a din Liga a III-a, seria 3 şi se anunţă dificilă. Asta pentru reprezentanta Oltului, care a înregistrat destule rezultate pozitive cu echipele bune.

Adrian Iencsi: Să rămânem sus în clasament



Antrenorul „satelitului“, Adrian Iencsi, are încă întipărit în memorie insuccesul din runda trecută, 0-2 la Blejoi. Acesta a însemnat ratarea podiumului, dar distanţa faţă de prima poziţie este de doar 3 puncte, ceea ce-l determină pe tehnician să-şi dorească şi mai mult victoria cu Vediţa.



„Sper să nu mai plouă, pentru că ploaia nu ne ajută. Din păcate, de acum înainte cam aşa o să fie o vremea. Terenurile vor fi din ce în ce mai grele. Trebuie să ne adaptăm din mers şi să obţinem rezultatele dorite. Cu Vediţa va fi un meci greu, ca toate celelalte. Vediţa are o echipă bună, care a bătut acasă la Blejoi, acolo unde noi am fost învinşi. A eliminat-o şi pe Slatina în Cupă şi mă aştept să fie un joc disputat. Legat de înfrângerea noastră de la Blejoi, pentru cine nu a văzut meciul, nu am avut o evoluţie rea. Asta este frustrarea mea şi a băieţilor, pentru că am dominat jocul. Am avut ocazii clare de a înscrie, dar am încasat un gol aiurea şi a contat, a schimbat tot cursul. Dacă jucam prost nu ne părea rău.

Trebuie să fim concentraţi şi să intrăm pe teren doar cu gândul la victorie. Trebuie să rămânem acolo sus în clasament“, a mărturist Iencsi, pentru GdS.

Sunt probleme de lot

Adrian Iencsi este uşor îngrijorat în privinţa formulei de start. Sunt destui indisponibili pentru acest meci şi antrenorul nu ştie ce ajutoare va primi de la prima echipă a Universităţii.



„Din păcate, avem destule probleme de lot. Îi avem accidentaţi pe Andrei Dobre, Piciu şi Raul Hreniuc, care este o absenţă de marcă pentru noi. El are o problemă mai veche, acum s-a acutizat şi are nevoie de pauză. Revine, în schimb, Robert Petre după o accidentare, dar nu este la un potenţial de 100%. Cum terenul o să fie greu vor fi probleme pentru el, dar o să vedem. Am intrat şi noi în sfera cartonaşe, sunt mulţi jucători la limită. Sperăm să gestionăm bine acest capitol, pentru că urmează şi alte meciuri dificile. Momentan nu ştiu nimic legat de jucătorii care vor coborî de la echipa mare. Aştept în seara asta un răspuns, după meciul cu Voluntari“, a comentat Adrian Iencsi.



Partida de pe stadionul „Extensiv“ va fi arbitrată de Ioan Iulian Mihai (Vâlcea). A fost ajutat la cele două linii de Marian Silviu Costache (Vâlcea) şi Vasile Marius Duţă (Avrig). Observatori au fost desemnaţi Ion Lupşa (Caransebeş) şi Adrian Ion (Piteşti).

