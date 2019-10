Universitatea Craiova a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie, dar antrenorul Victor Piţurcă nu este foarte îngrijorat. Acesta nu înţelege de ce elevii săi au irosit cu multă uşurinţă multe ocazii clare de gol şi crede că ştie ce are de făcut ca să pună capăt perioadei de „secetă“.



„Am ratat trei-patru ocazii foarte clare. Cei de la Clinceni sunt jucători profesioniști, e normal că și-au dorit să obțină un rezultat pozitiv. Jucătorii mei au ratat ocazii prea multe şi prea clare astăzi. Sunt puţin îngrijorat în sensul ăsta, dar ştiu, sunt trecut prin multe, şi se pot întâmpla şi lucruri de genul ăsta. Lumea vorbeşte pe tema rezultatului, dar ăsta e adevărul. Nu dau apă la moară, dar spun că echipa mea a jucat bine, însă nu a marcat gol şi trebuia să se întâmple în urma ocaziilor create. Lotul are valoare, însă orice echipă trece prin anumite momente. De ce să nu ne batem cu CFR? Sigur că am identificat anumite slăbiciuni, am evaluat foarte bine lotul. Știu ce trebuie făcut în continuare. Nu vreau să discut acum aspectul regulii U21. Am schimbat un jucător cu alt jucător, ăsta a fost planul meu de la început. Cu toate că Bairam a jucat destul de bine. Un jucător ca Ivan, de echipă națională, nu poate juca pentru că trebuie să intre un fotbalist U21. Astea sunt regulile“, a comentat Victor Piţurcă.

