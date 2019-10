Mihai Bălaşa, fundaşul formaţiei Universitatea Craiova, a afirmat după remiza din această după amiază, 0-0 cu Academica Clinceni, că rezultatul nu este just. Acesta a mai declarat că nu este normal ca o echipă cu pretenţii, cum este Universitatea, să se împiedice de penultima clasată, dar consideră că echipa se va redresa şi va continua lupta pentru primul loc.



„Nu am reuşit să câştigăm şi asta nu e bine. Trebuie să punem capul în pământ, să muncim mai mult şi fiecare dintre noi să dăm mult mai mult. Nu este tocmai ok pentru o echipă care vrea să se bată la campionat să piardă puncte aşa uşor cu formaţii mult mai slab cotate. Dar ăsta este fotbalul şi trebuie să mergem mai departe. Trebuie să dovedim că a fost o întâmplare nefericită. Nu cred că rezultatul este corect, pentru că am avut foarte multe ocazii, foarte multe ratări… Cred că rezultatul corect era o victorie pentru noi. Ei nu au avut decât o ocazie“, a declarat Bălaşa, la Digi Sport.

„Până la titlu mai este foarte mult“



„Nu cred că declaraţiile făcute de Victor Piţurcă la numire au generat aşteptări mult mai mari decât potenţialul echipei. Dânsul a vorbit de titlu văzând lotul pe care-l are la dispoziţie. Dar de acolo şi până la titlu mai este foarte mult. A spus că ne vom lupta la titlu, dar asta rămâne de văzut, pentru că nu avem nici şansă, iar asta s-a văzut şi astăzi. Noi, când intrăm pe teren, trebuie să dăm totul. Nu contează cât stăm în cantonament sau câte antrenamente facem“, a completat fundaşul de 24 de ani.



Mihai Bălaşa a primit un cartonaş galben în jocul de la Clinceni şi va fi suspendat pentru meciul cu Dinamo, din campionat, de pe teren propriu. Derbiul etapei a 15-a este programat luni, 4 noiembrie, de la ora 20.30.

