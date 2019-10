România – Norvegia 1-1 / Contra: Cred în această calificare

Selecționerul României, Cosmin Contra, și-a început discursul după meciul cu Norvegia prin a explica gestul făcut după ratarea penaltiului de către George Pușcaș. „Guriță“ l-a înjurat pe atacantul de 23 de ani, dar s-a împăcat imediat cu el după meci.

„Mi-am cerut scuze pentru reacția pe care am avută. Se întâmplă în acele momente. Nu mi-am dat seama că am avut reacția aia. Trebuia să bată altcineva și m-am enervat. Am vorbit după meci cu Pușcaș și totul s-a rezolvat. Îl așteptăm să dea gol la meciul următor. Pe mine nu m-a deranjat că a ratat penalti, m-a deranjat că nu s-a respectat ce a fost înainte de joc. V-am zis, s-a vorbit cu George și totul s-a rezolvat. Toată lumea este dezamăgită și nu am ce să le reproșez. S-a luptat până la capăt“, a spus Contra.

Contra: Nu am vrut să-l schimb pe Mitriță

Cosmin Contra a explicat motivul pentru care Alexandru Mitriță a fost schimbat.

„Trebuie să felicit toți jucătorii. A fost o evoluție foarte bună a lui Mitriță. El a cerut schimbare, cu șase minute înainte. Nu am vrut să-l schimb pe Mitriță. Eu l-am ținut până s-a pus pe jos și mi-a cerut din nou schimbarea. Și Paul Anton mi-a cerut schimbare. Sunt schimbări care nu au fost planificate“, a explicat Contra.

„Cred în această calificare. Le-am transmis-o și băieților și dacă vom avea aceeași determinare ne vom califica. Le mulțumesc din inimă tuturor celor care au organizat aceste excursii. Le mulțumesc profesorilor și ne pare rău că nu am putut să le oferim cele trei puncta“, a încheiat selecționerul.

