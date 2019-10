România – Norvegia 1-1 / Alex Mitriță: Trebuie să visăm în continuare

La finalul întâlnirii România – Norvegia, scor 1-1, MVP-ul echipei noastre, craioveanul Alex Mitriță, s-a arătat încântat de atmosfera din tribune. România a fost încurajată de aproximativ 30.000 de copii, iar acest lucru l-a impresionat profund pe fostul căpitan al Universității Craiova, în prezent vedetă la New York City.

„Am făcut un meci bun până în minutul 90, păcat că nu am reușit să ținem de rezultat. A fost o fericire imensă pentru noi să vedem acei copii. Mi-au dat lacrimile când am văzut ce a fost pe stadion. Pentru mine a fost ceva de nedescris. Le-am dat tricoul, iar dacă aveam 100 le dădeam pe toate“, a spus Mitriță, la Pro TV.

„Trebuie să luptăm până la capăt. Mai avem două meciuri. Trebuie să visăm în continuare, să nu cedăm, să ne jucăm șansa atâta timp cât mai avem”, a mai spus Mitriță.

Mitriță: Au fost foarte multe discuții fără rost

„Piticul atomic“ se bucură că a revenit cu gol după aproape 7 luni de exil după conflictual cu selecționerul Cosmin Contra și speră să aibă multe momente de bucurie sub tricolor.

„Mă bucur că am revenit cu gol. Au fost foarte multe discuții fără rost. Nu țin neapărat să marchez eu. Să o facă oricine, important este ca echipa să câștige. George a ratat, suntem alături de el. Nu trebuie să-i sărim în cap. Au ratat fotbaliști mari, meciul următor va marca Nu am văzut golul lor, eram cu capul aplecat, așteptam finalul. Vă dați seama că nu a fost plăcut și am fost nervoși. Trebuie să visăm și să plecăm cu speranță“, a punctat Alex Mitriță.

