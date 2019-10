Universitatea II Craiova a remizat duminică, scor 1-1, în deplasare la FC Braşov, în etapa a 8-a din Liga a II-a. Golul „Ştiinţei” a fost reuşit de Octavian Popescu, din penalti, în minutul 30. Elevii lui Adrian Iencsi au ajuns la patru victorii şi un rezultat de egalitate în ultimele cinci etape, după ce începutul de campionat a fost destul de ezitant.

Universitatea II Craiova: Poenaru – Borţa, Hreniuc, Piciu, Mitran – Dobre, Olteanu, Ţegle, Danciu – O. Popescu, Trancă.

În urma acestui succes, Universitatea II Craiova a urcat până pe poziţia a 5-a în Liga a III-a, seria a 3-a, având 15 puncte.

Iencsi, mulțumit de rezultat

Contactat telefonic, antrenorul formației secunde a Universității Craiova, Adrian Iencsi, s-a arătat mulțumit de jocul prestat de elevii săi.

„A fost un meci bun, împotriva unei echipe de tradiţie. Braşovul are orgoliul rănit, deoarece nu are un parcurs prea bun şi mă aşteptam la o ambiţie şi o determinare fantastică din partea lor. Sunt mulţumit de băieţi, mai ales că mulţi dintre ei sunt tineri, din 2002. Am condus aproape pe întreaga perioadă de joc, dar ei au reuşit să egaleze dintr-o fază fixă. Am avut şi un penalti clar la ultima fază, neacordat de arbitru, dar per total a fost un meci frumos”, a declarat Adrian Iencsi, pentru GdS.

„Echipele care joacă împotriva noastră se motivează foarte bine”

Chiar dacă în etapa viitoare Universitatea II Craiova va primi vizita formaţiei de pe penultimul loc, FC Pucioasa, tehnicianul „satelitului” se arată precaut în privinţa jocului şi nu îşi subestimează adversarul.

„Pucioasa are o echipă ambiţioasă, cu jucători arţăgoşi în multe momente ale meciului. Consider că va fi un meci dificil, pentru că toate jocurile din campionat sunt grele, indiferent de adversar. Echipele care joacă împotriva noastră se motivează foarte bine. Noi pregătim fiecare meci cu aceeaşi intensitate şi seriozitate, nu jucăm în funcţie de adversarul din etapa viitoare”, a spus Adrian Iencşi.

Partida dintre Universitatea II Craiova şi FC Pucioasa va avea loc sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 15.00, pe stadionul „Extensiv”.

Liga a III-a, seria 3 – etapa 8

Vineri, 11 octombrie: Astra II – Unirea Bascov 3-3, CSM Alexandria – CSM Baloteşti 3-1;

Sâmbătă, 12 octombrie: Progresul Spartac – Sporting Roşiori 4-1, Tractorul Cetate – Cetate Râşnov 3-0, FC Braşov – Universitatea II Craiova 1-1, FC Pucioasa – FC Voluntari II 2-3, CS Blejoi – Flacăra Moreni 4-0, Vediţa Coloneşti – CSM Slatina 1-1.

Clasament: 1 CSM Slatina 17 (16-3), 2. Progresul Spartac 17 goluri (golaveraj 16-4), 3. FCM Alexandria 16 (13-7), 4. Flacăra Moreni 16 (13-7), 5. Universitatea II Craiova 15 (14-9), 6. Vediţa Coloneşti 14 (9-7), 7. FC Voluntari II 13 (20-22), 8. Cetate Râşnov 11 (15-15), 9. CS Baloteşti 10 (11-12), 10. Unirea Bascov 9 (19-16), 11. CS Blejoi 9 (7-8), 12. Tractorul Cetate 9 (13-25), 13. FC Braşov6 (7-14), 14. FC Astra Giurgiu II 5 (9-10), 15.FC Pucioasa 5 (5-11), 16. CS Sporting Roşiori 4 (4-21).

Articol scris de Tibi Cocora

Poate te interesează şi: Liga Elitelor / Alb-albaştrii s-au întors cu 4 puncte din Ardeal