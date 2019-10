Liga Elitelor / Alb-albaştrii s-au întors cu 4 puncte din Ardeal

Echipele de „republicani“ ale Universităţii Craiova s-au descurcat bine în „dubla“ cu Interstar Sibiu, din Ardeal, din etapa a 14-a de la Liga Elitelor.



Trupa lui Nelu Petrişor a remizat

La Under 19, alb-albaştrii au încheiat la egalitate, scor 1-1, cu Interstar Sibiu. Punctul a fost obţinut în minutul 90+1, graţie reuşitei lui Diego Delcea. A venit după ce Bogdan Rotar deschisese scorul în minutul 80.



„U“ Craiova U19: Cătălin Preduţ – Gabriel Pisică (’84, Laith Bakri), Ion Polifron, Bogdan Firu, George Pătulea, Denis Guţă, Tudor Negrea, Răzvan Niţuică, Vlad Rezeanu, David Ţiculeasa (’70, Călin Şegău), Gabriel Viespe (’70, Diego Delcea).



„Din punctul meu de vedere nu este un rezultat bun sau corect. Trebuia să câştigăm, dar asta este. A fost un meci echilibrat, dar noi am avut ocazii mai multe şi mai clare decât ei. Am primit un gol din cauza unei greşeli personale şi am egalat în ultimul minut. Suntem la mijlocul clasamentului. Ştim cu toţii că altul este obiectivul nostru, să dăm cât mai mulţi jucători la echipa a doua. La noi nu mai este un obiectiv de echipă. Cu toate acestea şi prin jocul rezultatelor sperăm să pătrundem în play-off“, a explicat antrenorul Nelu Petrişor, pentru GdS.

Cu Colţea, fără Guţă



În urma acestui rezultat, trupa lui Nelu Petrişor ocupă locul 6, cu 22 de puncte. În etapa viitoare, Universitatea Craiova U19 va primi vizita formaţiei Colţea Braşov. Meciul este programat duminică, 20 octombrie, de la ora 10.00.



„Privind locurile din clasament şi rezultatul din tur ar trebui să ne impunem. În meciul ăsta nu-l vom avea sigur pe Denis Guţă, care este suspendat pentru patru galbene. În privinţa lotului nu pot să mă pronunţ momentan. Să vedem ce foloseşte echipa a doua vineri şi după putem să ne facem calcule“, a declarat tehnicianul Nelu Petrişor.

„Leii“ lui Bon au făcut prăpăd

La Under 17, trupa lui Dragoş Bon a măturat cu Interstar Sibiu, impunându-se cu 6-1. Gazdele au deschis scorul prin Raul Tomuta (‘5), dar asta nu a făcut decât să-i mobilizeze pe olteni. „Leii“ au „muşcat“ apoi prin Eduard Domnu (’45), Dragoş Popa (’54, ’66) şi Alex Mitru (’70, ’81, ’85).



„U“ Craiova U17: Bogdan Eftimie – Costin Matei (’73, Andrei Pătraşcu), Raul Busu (’67, Florin Niţă), Toni Dicu, Mădălin Ruican, Daniel Croitoru, Eduard Domnu, Radu Pădureţu (’67, Alex Balica), Robert Geru (’34, Vasile Ursu), Antonio Miuţescu (’53, Alex Mitru).

Victoria din Ardeal o menţine pe „U“ Craiova U17 pe locul doi, cu 32 de puncte, dar şi în cursa de urmărire a liderului ASU Poli Timişoara (38 de puncte).

„Am fost prea blânzi“



„Am fost foarte blânzi, pentru că putea fi mai rău. După evoluţia din teren scorul trebuia să fie mult mai mare. În prima repriză am ratat din toate poziţiile, inclusiv din postura de singur cu portarul. Am luat gol în debutul partidei, la singurul lor şut pe poartă din tot jocul. A fost un şut de la distanţă imparabil. După am împins jocul în careul lor. În prima repriză nu am avut luciditate în faţa porţii foarte bună şi am intrat la cabine doar cu 1-1. În partea a doua s-au schimbat datele problemei. Băieţii au fost mult mai concentraţi, au marcat de cinci ori şi puteau să înscrie mult mai multe goluri. Suntem în spatele liderului. Încercăm să punem presiune pe timişoreni, să ne apropiem de ei şi să ne distanţăm totodată de urmăritoarele noastre. Până acum a fost un campionat viu disputat şi cred că sunt 5-6 echipe bune în această serie. După cum se ştie, la finalul sezonului regular doar patru vor merge în play-off, deci bătălia este foarte mare“, a afirmat Dragoş Bon, pentru GdS.

Nu slăbeşte ritmul alb-albaştrilor



În etapa viitoare, echipa antrenată de Dragoş Bon va juca pe stadionul „Aripile“ împotriva formaţiei Colţea Braşov. Meciul este programat duminică, 20 octombrie, de la ora 12.00.



„Suntem favoriţi în meciul cu Colţea. Aşa trebuie să plecăm în orice meci, pentru că avem un nume important. În plus am arătat pe teren că suntem valoroşi. Ne vom pregăti foarte bine în această săptămână ca să nu cumva să avem parte de surprize. Vrem să menţinem şirul victoriilor“, a spus antrenorul formaţiei under 17 a Ştiinţei.

