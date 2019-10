„U“ Craiova – Poli Iaşi / Andrei Cristea, încă îndrăgostit de Bănie

Deşi a îmbrăcat tricoul Ştiinţei pentru o scurtă perioadă, Andrei Cristea a fost unul dintre atacanţii apreciaţi de publicul din Bănie. Asta pentru trecutul său frumos ca sportiv şi pentru bucuria cu care a venit la Universitatea Craiova. Cristea (35 de ani) revine în Bănie în calitate de adversar, întrucât vineri, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, echipa la care este legitimat, Poli Iaşi, o întâlneşte pe Universitatea Craiova. Atacantul a stat de vorbă cu GdS despre acest duel, devenit sentimental pentru el, ţinând cont de dragostea pe care i-o poartă Ştiinţei.

„Mă întorc cu plăcere la Craiova“

GdS: Revii pe stadionul „Ion Oblemenco“ şi de data asta ca adversar al Craiovei.

Andrei Cristea: Mă întorc cu plăcere la Craiova, un oraş frumos, pe un stadion superb, cu un public foarte călduros, dar, din păcate, cu un gazon-problemă. Abia aştept să-mi revăd colegii şi foştii antrenori. Am foarte mulţi prieteni la Craiova chiar dacă nu am stat foarte mult timp.

GdS: Regreţi că nu ai mai rămas la Craiova?

A.C.: E clar că mi-aş fi dorit ca lucrurile să meargă mai bine. Îmi pare rău că s-a întâmplat aşa, dar viaţa aşa este făcută, din decizii, din momente… Aştept cu nerăbdare să aud din nou imnul Craiovei pe „Ion Oblemenco“. Acesta şi imnul Rapidului sunt cele mai frumoase din fotbalul românesc.



GdS: Îţi pare rău că nu ai venit la Craiova când erai tânăr? Îmi aduc aminte că marcai în poarta Craiovei şi când ai fost la Steaua, dar şi la Dinamo.

A.C.: Nu a fost să fie. Într-adevăr, am înscris de multe ori împotriva Craiovei, dar şi a lui Dinamo. Până la urmă am jucat şi pentru Dinamo, dar şi pentru Craiova. Aşa a fost să fie cursul carierei mele şi nu am ce să regret. Important este că pe unde am fost am lăsat urme. Sunt un jucător profesionist şi dau totul pentru echipa la care activez.



GdS: Te-ai întors la Iaşi, în elementul tău şi ai avut o mare contribuţie la locul 5, ocupat acum.

A.C.: Să ştiţi că nu mi-a fost uşor, dat fiind faptul că nu am făcut pregătirea cu Craiova. Am trecut printr-o perioadă un pic mai complicată şi nu a fost uşor să mă reintegrez. Până la urmă, cu experienţa mea şi mult profesionalism am ajuns la o formă bună şi îmi doresc din tot sufletul să-mi ajut echipa. E greu să ne calificăm în play-off, dar nu imposibil. Creştem de la meci la meci şi luptăm, dar deocamdată e prea devreme să vorbim de play-off, suntem abia în etapa a 12-a.

„Sudul este diferit de tot restul ţării“

GdS: Cum crezi că te vor primi suporterii din Bănie, asta în condiţiile în care ai fost foarte apreciat aici?

A.C.: Vin ca adversar până la urmă, dar în perioada cât am jucat pentru Universitatea Craiova am dat totul şi de fiecare dată când am intrat pe teren am vrut să-mi fac treaba cât mai bine. Am fost şi sunt ataşat sufleteşte de acest club, pentru că m-au primit şi m-au tratat foarte bine din toate punctele de vedere şi mă refer şi la suporteri când spun asta. Căldura şi entuziasmul lor, felul cum susţin echipa, se simt în tot oraşul. Sudul este aparte, mi-am dat seama de asta. Sudul este diferit de tot restul ţării. Cu siguranţă atmosfera va fi incendiară şi la acest joc.



GdS: Cum prefaţezi această dispută?

A.C.: Pe teren va fi un meci de luptă. Noi ne dorim să obţinem un rezultat bun, dar Craiova este clar favorită. Este o echipă puternică şi în acest sezon, foarte solidă aş spune şi bine aşezată în teren. Cu siguranţă s-a simţit venirea lui Victor Piţurcă, antrenor pe care l-am avut la Steaua. Îmi aduc aminte că dumnealui m-a adus la Steaua în 2004 de la Bacău, eram un copil. Se vede clar mâna dumnealui şi în aşezare, şi în abordarea jocului. Are un stil diferit faţă de antrenorii care au fost înaintea sa la Craiova. Echipa se mişcă bine, băieţii merită felicitaţi că într-un timp atât de scurt au reuşit să schimbe total stilul de joc.

„Le-am şi spus colegilor că vom juca împotriva a 12 jucători“

GdS: Ambele echipe se află pe locuri de play-off şi asta ar trebui să garanteze lupta, spectacolul?

A.C.: Da, mai ales că noi ne dorim din tot sufletul să ne clasăm la finalul campionatului regular în primele şase locuri. Avem jucători de valoare, un joc bun şi până acum am reuşit rezultate foarte bune împotriva echipelor mari. Mă refer la victoriile contra lui Dinamo, FCSB, am eliminat şi Rapidul din Cupa României. Noi vom veni să ne facem jocul, nu suntem o echipă care să refuzăm jocul sau să ne punem pe o linie şi să fim preocupaţi doar de apărare. Suntem o echipă care pasează, îşi creează ocazii de gol şi sunt convins că va fi un joc plăcut.

GdS: Cu siguranţă aţi vizionat partide cu Universitatea şi aţi făcut şi o analiză om cu om. Cine vi se pare cel mai periculos adversar?

A.C.: Echipa în sine, şi publicul. El împinge întotdeauna jucătorii Craiovei de la spate prin numărul mare de spectatori şi atmosfera creată. Este o motivaţie mare pentru jucători faptul că tribunele sunt pline. Asta le-am şi spus colegilor, că vom juca împotriva a 12 jucători şi nu va fi deloc uşor să facem faţă presiunii, pentru că la Craiova vin 20-25.000 de fanatici.

Citeşte şi: LPF a anunţat când va fi implementat arbitrajul video în Liga I