LPF a anunţat când va fi implementat arbitrajul video în Liga I

LPF a anunţat astăzi, prin intermendiul unui comunicat postat pe site-ul forului, că meciurile de Liga I vor beneficia de arbitraj video începând cu ediţia viitoare de campionat.



Iată comunicatul LPF:



„Începând cu sezonul competițional 2020-2021, LPF va implementa sistemul de arbitraj video la meciurile disputate în cadrul competiției Casa Liga I.



În urma articolelor apărute de-a lungul timpului în mass-media, am constatat cu surprindere că publicul iubitor de fotbal nu este la curent cu demersurile întreprinse de LPF pentru implementarea sistemului de arbitraj video la meciurile de fotbal din cadrul competiției Casa Liga I. Pentru corecta informare a publicului, inclusiv a unora dintre reprezentanții cluburilor membre, aducem la cunoștință faptul că încă de la implementarea arbitrajului video în campionatele disputate in vestul Europei am întreprins demersuri pentru implementarea acestui sistem la nivelul competiției Casa Liga I. În acest sens am inițiat contacte atât cu furnizorii interni și externi de soluții tehnice pentru arbitrajul video, cât și cu FIFA și FRF, responsabil pentru asigurarea specializării arbitrilor pentru acest sistem de arbitraj.



În urma demersurilor efectuate, ne face plăcere să vă informăm că, începând cu viitorul sezon competițional, LPF va implementa sistemul de arbitraj video la nivelul competiției Casa Liga I. Facem precizarea că acest demers nu va implica niciun cost suplimentar din partea cluburilor membre LPF, cu excepția costurilor aferente baremurilor arbitrilor VAR.



În situația în care sistemul tehnic va fi funcțional, conform reglementărilor FIFA în vigoare, precum și în funcție de disponibilitate de resurse umane specializate pregătite de FRF, intenționăm să testăm sistemul de arbitraj video la unele meciuri din cadrul play-off-ului actualei ediții a campionatului Casa Liga I.

Revizuirea conduitei unor arbitri față de jucătorii și antrenorii echipelor de fotbal



Constatând escaladarea unor conflicte între arbitri și reprezentanții unor cluburi din liga 1, solicităm public FRF să ia toate măsurile pentru a asigura instruirea corespunzătoare a arbitrilor, astfel încât aceștia să asigure o mai bună gestionare a situațiilor potențial conflictuale din timpul meciurilor de fotbal.



Reamintim pe această cale că principalii protagoniști ai jocului de fotbal trebuie să rămână jucătorii și antrenorii, iar publicul trebuie să se bucure de spectacolul sportiv oferit de aceștia, și nu de polemicile generate de conflictele tot mai dese dintre arbitri și antrenori, petrecute atât pe terenul de joc și la marginea spațiului tehnic, cât și pe tunelurile stadioanelor. De altfel, aceste din urmă dispute verbale, purtate departe de camerele de filmare, nu permit în niciun caz transparența și verificarea susținerilor părților implicate, motiv pentru care soluțiile pronunțate de comisiile federale ajung să fie puse la îndoială, poate chiar în mod nejustificat.

Solicităm așadar ca gestionarea acestor conflicte să se facă în mod civilizat și profesionist, fără a se pierde din vedere faptul că miza jocului poate crea stări tensionate, pe care arbitrii ar trebui să le dezamorseze în loc să le alimenteze.



Suntem convinși că în virtutea relațiilor de bună colaborare dintre LPF și FRF, vom îmbunătăți în continuare spectacolul fotbalistic oferit iubitorilor de fotbal din România“, precizează Liga Profesionistă de Fotbal.

