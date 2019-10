Antrenorul-jucător al formaţiei Tractorul Cetate, Dorin Vasilică (la minge), este optimist după ce în runda trecută echipa sa a obţinut o victorie importantă, la Cafalat, împotriva fostei divizionare B CS Baloteşti. Doljenii s-au impus cu 3-1 (Marian Coca ’35, ’65, Titu Cârstea ’90+6 – penalti / Alexandru Târnăcop ’85). Au făcut şi un salt important în clasamentul Ligii a III-a, seria 3, de pe locul 16 (ultimul), pe 11. Pentru Tractorul Cetate urmează un meci în deplasare, la Valea Ursului, cu Unirea Bascov. Meciul este programat vineri, de la ora 15.00, iar oltenii mizează pe un rezultat pozitiv.



„A fost un meci greu cu Baloteştiul, mai ales că s-a lăsat cu jucători eliminaţi. Ne-am chinuit pentru victorie. Acest succes ne-a dat un moral excelent pentru ce urmează în campionat. Vine un meci cu Unirea Bascov şi am văzut că se joacă la Valea Ursului. Am înţeles că acolo este un teren destul de rău, dar dacă va fi mic de dimensiuni ne-ar avantaja. Îi avem suspendaţi pe Cătălin Ion şi Andrei Săpăceanu, care au luat cartonaşe roşii cu Baloteştiul, şi mai avem doi jucători accidentaţi uşor, însă avem un lot mare şi ne vom descurca. Mergem să facem un joc bun şi să obţinem cel puţin un punct“, a declarat Dorin Vasilică, pentru GdS.



În meciul cu CS Baloteşti, Tractorul Cetate a început cu următorul 11: Daniel Popescu – Robert Stancu, Cătălin Ion, Ilie Ionuţ, Răzvan Doman, Cătălin Brebenel, Frederico Boboc, Dorian Vasilică, Andrei Sărăcin, Marian Coca şi Robert Mohora. Au mai intrat: Titu Cârstea, Ionuţ Rupa, Marian Toană.

