Progresul Cerăt a trecut lejer de Segarcea şi rămâne pe primul loc

Progresul Cerăt s-a impus duminică dimineaţă, cu scorul de 3-0, în fața formației Progresul Segarcea, în etapa a 6-a, din Liga a IV-a Dolj Mass. A fost un meci controlat în totalitate de formația lui Florin Ispas, care, în urma acestui succes, a rămas pe prima poziție a clasamentului, cu 18 puncte.

Meciul a debutat cu un asalt al gazdelor la poarta lui Băluţă. Pe rând, Cojocaru şi Băia au irosit câteva ocazii importante în primele 10 minute. În cele din urmă, golgheterul Constantin Cojocaru a deschis scorul din lovitură liberă în minutul 15, după ce mingea a fost deviată şi l-a păcălit pe portarul advers. Segarcea a trecut la conducerea jocului imediat după golul primit, iar imediat după pauză au obţinut o lovitură de la unsprezece metri. Cătălin Popescu nu a profitat şi l-a făcut mare pe Cristi Dragomir, care a ghicit colţul şi a parat execuţia atacantului.

Cum ocazile se răzbună în cele mai dese rânduri, Cojocaru a dublat avantajul formaţiei sale, cu un şut din marginea careului de sase metri. Formaţia din Cerăt nu s-a oprit însă la aici. Andrei Băia a punctat şi el pe tabelă în minutul 79 şi a stabilit scorul final, 3-0 pentru Progresul Cerăt.

Progresul Cerăt: Dragomir – Chichea, Săpăceanu, Segărceanu (’53, Cioroaică), Stamin – Duţă (’85, Tuică), F. Bogdan, Ghergu, L. Andrei – Băia (’83, Constantin), Cojocaru. Antrenor: Florin Ispas.

Progresul Segarcea: Băluţă – Dumintru, Crăciun (’14, Danciu), Diţă, C. Pîrvan – Mirut, I. Pîrvan, Corcoveanu, C. Nicu – Antonie (’53, Popa), C. Popescu. Antrenor: Daniel Sima.

Cartonaşe galbene: Stamin ’51, Cojocaru ’74, Duţă ’76 / C. Pîrvan ’14, C. Nicu ’42, Corcoveanu ’57.

Au arbitrat: Alina Peşu – Laurenţiu Anghel, Alexandru Trană.

Trebuie să demonstrăm că nu întâmplător suntem pe primul loc

La finalul meciului cu Segarcea, antrenorul formaţiei Progresul Cerăt, Florin Ispas, a comentat evoluţia elevilor săi şi consideră că jocul echipei mai are nevoie d eîmbunătăţiri. Totodată, acesta a vorbit şi despre perioada complicată care va urma pentru echipa lui.

”A fost o victorie muncită. Băieţii îţi doresc să crească de la meci la meci. Există un respect deosebit în cadrul clubului, iar acest lucru aduce şi rezultatele bune. Nu sunt mulţumit în totalitate de băieţi. Trebuie să jucăm mai combinativ, să nu le dăm şansa adversarilor să ne atace. Ne dorim să întinerim echipa şi sperăm ca până la iarnă să punem la punct toate detaliile de joc. Va urma o serie de meciuri foarte grele, cu echipe bune, cotate foarte bine în campionatul nostru. În partidele cu Dăbuleni şi Işalniţa trebuie să demonstrăm că nu întâmplător suntem pe primul loc”, a declarat antrenorul formaţiei din Cerăt, Florin Ispas pentru GdS.

În următoarea etapă, Progresul Cerăt se va deplasa la Dăbuleni, în timp ce formaţia din Segarcea va primi vizita codaşei Dunărea Calafat.

Citeşte şi: Alb-albaștrii au făcut ce au vrut pe teren în meciul cu Timișoara

Articol scris de Tibi Cocora