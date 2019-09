Carlos Fortes a sărit din planurile lui Piţi şi a plecat în Israel

Atacantul portughez Carlos Fortes a părăsit, până la urmă, clubul Universitatea Craiova. Lusitanul a primit o ofertă din Israel şi a decis să o accepte.

Acesta a semnat cu FC Ashod, echipă aflată pe locul şase în campionatul israelian. Fortes a declarat că motivul plecării este faptul că nu intră în planurile noului antrenor al oltenilor.

„Am avut acum o ofertă care e bună pentru mine, pentru cariera mea. Nu sunt o opţiune pentru antrenor şi vreau să joc. A vorbit cu mine (n.r. Victor Piţurcă). A fost foarte corect. Înainte să vină a zis că, dacă fac treaba bine, pot să joc. A venit o ofertă, care cred că e bună pentru mine şi cred că voi juca mai mult acolo”, a spus Fortes, la Digi.

Carlos a intrat în dizgraţia suporterilor olteni

Fotbalistul portughez a „impresionat“ la Universitatea doar prin ratările mari, în special cele din partida retur cu AEK Atena. Fortes a reuşit să marcheze o singură dată în tricoul alb-albaştrilor, cu Sabail, iar acest fapt l-a îndepărtat şi de suporterii echipei.

„Nu am făcut treaba bine. Am avut şanse mari să dau gol şi nu am făcut. E normal ca lumea să mă critice. Eu sunt profesionist, accept lucrul ăsta şi mergem înainte. Mi-a plăcut în România“, a încheiat Fortes.

Carlos Fortes a venit la Universitatea Craiova de la Gaz Metan Mediaş, unde a avut evoluţii bune. Gruparea din Bănie a plătit ardelenilor pentru „dezlegarea“ lui Fortes 150.000 de euro.

