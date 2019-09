Cupa României / Programul și televizările din faza şaisprezecimilor

În perioada 24-26 septembrie 2019 sunt programate jocurile din șaisprezecimile de finală ale Cupei României, ediția 2019-2020. Nouă din cele 16 partide vor fi televizate.

Iată programul complet:

-marți, 24 septembrie – ora 16.30: Flacăra Horezu – Astra, Foresta Suceava – Gaz Metan Mediaș, UTA Arad – Dinamo (Digi, Look, Telekom), Metalul Buzău – Csikszereda Miercurea Ciuc; ora 18.00: Turris-Oltul Turnu Măgurele – Academica Clinceni; ora 19.15: Concordia Chiajna – FC Voluntari (Digi, Look, Telekom); ora 21.30: FCU Craiova – Universitatea Cluj (Digi, Look, Telekom).

-miercuri, 25 septembrie – ora 16.00: Chindia Târgoviște – Hermannstadt (Digi, Look, Telekom); ora 16.30: CS Făurei – CS Mioveni, Industria Gâlda – Petrolul Ploiești; ora 18.45: CSM Reșița – Universitatea Craiova (Digi, Look, Telekom); ora 21.30: AFC Botoșani – CFR Cluj (Digi, Look, Telekom).



-joi, 26 septembrie – ora 16.30: Ripensia Timișoara – Sepsi Sf. Gheorghe, Sănătatea Cluj – FC Viitorul (Digi, Look, Telekom); ora 18.45: FC Rapid – Poli Iași (Digi, Look, Telekom); ora 21.30: Metaloglobus București – FCSB (Digi, Look, Telekom).

