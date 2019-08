Universitatea Craiova a ratat calificarea în play-off-ul Ligii Europa după ce a fost eliminată de AEK Atena cu 3-1 la „general“. După 0-2 în Bănie, trupa lui Corneliu Papură a mers la Atena să joace ultima carte, dar a remizat, 1-1. Meciul de pe stadionul „Oaca Spros Louis“ a fost marcat și de câteva decizii eronate din partea arbitrului francez Jerome Brisard, care a anulat un gol valabil și nu a acordat Științei un penalti la un henț clar (vezi aici desfășurarea partidei). Toate acestea au fost taxate de oficialii grupării din Bănie.

„Am dat dovadă de naivitate. Se putea obține mai mult. Am ratat foarte mult, pentru că unii jucători au prins o formă nefericită. La fel a fost și cu arbitrii. Am avut penalti și gol anulat în mod eronat. Am avut 3-4 ocazii mari. Din păcate, Fortes trece printr-o perioadă neagră. E jucătorul nostru și ne-am fi dorit să ne ajute mai mult. A ratat două ocazii mari. Dacă era Koljic, altul era deznodământul meciului“, a declarat directul CS Universitatea Craiova, Pavel Badea, la Telekom Sport.

„Am avut ocazii mari, a fost și acel gol anulat al lui Bărbuț și am avut penalti. Ăla a fost henț. Este penalti. Oprește mingea cu mâna. Își face un avantaj mare cu mâna“, a tunat președintele Științei, Sorin Cârțu.