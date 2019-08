Exclusiv – Liga a IV-a ar putea fi decalată cu o săptămână

Preşedintele AJF Dolj, Horaţiu Stănescu, a vorbit cu GdS despre noua ediţie de campionat din fotbalul mic. Acesta a punctat că startul Ligii a IV-a Dolj ar putea fi decalat cu o săptămână. Campionatul era programat să înceapă pe 17 august, dar se doreşte ca primul fluier să se audă pe 24 august. Decizia se va lua în cursul acestei săptămâni.



„Până în prezent, avem trei sau patru echipe care s-au înscris la Liga a IV-a şi vreo 10 la Liga a V-a. Perioadele de înscriere sunt afişate şi pe site-ul nostru. Deci până pe 9 august la Liga a IV-a şi până pe 16 august la Liga a V-a. Dacă la Liga a IV-a am începe campionatul pe 16, cum stabilisem iniţial, cred că am greşit, pentru că este perioada asta de minivacanţă, datorată zilelor date libere pentru Sfânta Marie, şi mulţi vor fi plecaţi. Au venit şi echipele cu propunerea să decalăm startul cu o săptămână şi urmează să dezbatem subiectul în viitoarea şedinţă a Comitetului Executiv şi nu cred că vor fi probleme în acest sens“, a declarat Horaţiu Stănescu, pentru GdS.

Campionat normal sau tot cu play-off/play-out?

Întrebat cum va fi formatul în noua ediţie, pentru că multe participante şi-au arătat nemulţumirea faţă de sistemul cu play-off şi Cupa Ligii (play-out), conducătorul fotbalului doljean a spus că decizia aparţine participantelor, dar contează mult numărul celor înscrise.



„Noi preconizăm să formăm un campionat de minimum 14 echipe la Liga a IV-a. Când ne vom întâlni cu reprezentanţii echipelor vom asculta glasul poporului şi vom stabili împreună dacă păstrăm competiţia cu play-off şi play-out, la fel ca şi anul trecut, dar şi în urmă cu doi ani. Ei vor decide cum va fi, cu tur-retur sau play-off şi play-out. Ştiţi foarte bine că, în ultimii doi ani, a fost sistemul play-off şi Cupa Ligii, pentru că nu există sistemul de retrogradare, ca în multe alte judeţe. Dacă s-ar strânge 16 sau 18 echipe la Liga a IV-a, atunci nu va mai fi posibilitatea de play-off şi play-out, pentru că vor fi suficiente etape încât să jucăm în sistemul tur-retur, ceea ce mi-ar plăcea şi mie“, a spus conducătorul forului.

„În privinţa Ligii a V-a, dacă ar fi trei-patru serii cu 16 echipe ar fi ideal şi ar acoperi exact cele 15 săptămâni de toamnă şi 15 de primăvară-vară, când vremea permite să se joace în condiţii normale. Vom vedea câte echipe se vor înscrie şi după vorbim“, a spus Horaţiu Stănescu.

Se aşteaptă la un campionat foarte disputat

Şeful AJF Dolj se aşteaptă ca noua ediţie să fie foarte viu disputată şi îşi doreşte ca viitoarea campioană să treacă şi peste barajul de promovare şi să acceadă în Liga a III-a.



„Acum doi ani, a promovat în Liga a III-a FCU, anul trecut – Tractorul Cetate şi acum ne-am dori să avem o nouă echipă care să câştige barajul pentru Liga a III-a. Ar fi o satisfacţie mare şi ăsta este principalul obiectiv al AJF-ului şi al fotbalului doljean, să dea câştigătoarea care are forţa să meargă mai sus. Noi, ca membri afiliaţi la FRF, ocupăm locul 3. Anul acesta am avut 12 membri, l-am câştigat şi pe al 13-lea – Tractorul Cetate, şi vrem să fim şi mai numeroşi. Pentru sezonul viitor nu numai CS Cârcea şi-a anunţat intenţia de a promova, au mai făcut-o Bechetul, Dăbuleniul, Işalniţa stă la pândă, Podariul este dornic de revanşă că nu a prins play-off-ul anul trecut, deci va fi un campionat aprig disputat. Cu cât va fi o luptă mai mare, cu atât va fi campionatul mai atractiv“, a punctat Horaţiu Stănescu.

Se bucură că judeţul are arbitri buni

Horaţiu Stănescu a vorbit şi despre arbitrajul din Dolj şi se bucură că nu au fost probleme vizavi de numărul fluieraşilor, ca în alte judeţe.



„Dacă noi ne plângem de un deficit şi am reuşit tot timpul să asigurăm brigada de arbitri, cu doar două-trei excepţii la Liga a V-a, ce să mai vorbim de anumite judeţe când se arbitrează cu un singur arbitru? Fără falsă modestie vă spunem că meciuri importante din campionatele judeţelor Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea au fost arbitrate de brigăzi din Dolj. Au ajuns să ceară inclusiv observatori de la noi din judeţ!“, a menţionat şeful AJF Dolj.

„Într-adevăr, la noi mai apar probleme pentru că sâmbăta şi duminica ni se iau foarte mulţi arbitri la campionatele naţionale de juniori under 15, 17 şi 19, iar acum o să se bage şi under 16. Judeţele vecine nu au astfel de arbitri şi atunci apelează la Dolj. Dacă ne iau cinci – șase brigăzi sâmbăta şi încă trei – patru duminica vă daţi seama că ne afectează. Nu putem să ne plângem. Este şi o mândrie în acelaşi timp, dar trebuie să ne dăm peste cap şi să respectăm şi competiţiile noastre. În acest sens, am făcut deja un anunţ pe site-ul nostru şi în toamnă, când încep liceele şi facultăţile, o să debuteze din nou cursurile de arbitri“, a punctat Horaţiu Stănescu.