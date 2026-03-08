Baschet / Kentwan Smith, noul venit la SCMU Craiova

SCMU Craiova a anunțat transferul jucătorului bahamian Kentwan Smith, care va evolua pentru formația olteană în ultima parte a sezonului regulat, precum și în play-off-ul Ligii Naționale de Baschet, în cazul în care echipa se va califica.

„𝐁𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐢 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐭 𝐥𝐚 𝐒𝐂𝐌 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐨𝐯𝐚, 𝐊𝐞𝐧𝐭𝐰𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐧𝐧𝐞𝐭𝐡 𝐒𝐦𝐢𝐭𝐡! SCM Universitatea Craiova anunță transferul baschetbalistului bahamez Kentwan Kenneth Smith, jucător care evoluează pe pozițiile de forward / power forward. Născut pe 17 decembrie 1991 la Freeport (Bahamas), Smith măsoară aproximativ 2,03 m și este cunoscut pentru atletismul și versatilitatea sa. La nivel universitar a evoluat pentru University of Louisiana at Lafayette, Otero Junior College și Stetson University, unde a avut medii de 11,6 puncte și 5,9 recuperări pe meci“, se arată în comunicatul SCMU.

În cariera profesionistă a jucat în mai multe campionate din Europa și din întreaga lume, pentru echipe precum BC Timișoara, BC Nokia, Basket Brno, Svendborg Rabbits, BC Luleå, Anorthosis Famagusta și Ourense Baloncesto.

Smith este și component al echipei naționale a Bahamasului.

