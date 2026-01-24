1.2 C
Craiova
sâmbătă, 24 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportBaschetBaschet / SCMU Craiova a pierdut la Sibiu după un meci de care pe care

Baschet / SCMU Craiova a pierdut la Sibiu după un meci de care pe care

De Tiberiu Cocora

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a pierdut cu scorul de 91-87 partida disputată la Sibiu, vineri, în etapa a 18-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin. După acest rezultat, alb-albaștrii au ajuns la 10 victorii și 6 înfrângeri și, cu un meci mai puțin disputat decât celelalte echipe, rămân pe poziția a 5-a în clasament.

După 22-19 în primul sfert, au urmat 10 minute groaznice pentru alb-albaștri. Practic au fost minutele care au și stabilit câștigătoarea partidei, pentru că Sibiul a adăugat +15 în față la pauza mare, scor 50-35. După revenirea de la cabine, elevii lui Tudor Costescu au redus diferența, 66-57 la intrarea în sfertul decisiv, iar apoi au trecut chiar și în avantaj, 87-84. Din păcate, ultimul minut a fost al gazdelor care, ceva mai inspirați pe ambele faze, au reușit să-și însușească victoria.

Sam Sessoms a fost din nou salvatorul echipei, marcând 33 de puncte, inclusiv 7 triple. Ish Leggett a contribuit cu 19 puncte și două recuperări, iar DeAndre Dishman a adăugat 11 puncte.

SCMU Craiova va juca în runda următoare pe teren propriu cu Steaua București, miercuri, 28 ianuarie, de la ora 19.00.

Citește și: Gabi Ruse a pierdut cu Andreeva, dar a părăsit cu fruntea sus AO 2026

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA