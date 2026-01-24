Baschet / SCMU Craiova a pierdut la Sibiu după un meci de care pe care

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a pierdut cu scorul de 91-87 partida disputată la Sibiu, vineri, în etapa a 18-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin. După acest rezultat, alb-albaștrii au ajuns la 10 victorii și 6 înfrângeri și, cu un meci mai puțin disputat decât celelalte echipe, rămân pe poziția a 5-a în clasament.

După 22-19 în primul sfert, au urmat 10 minute groaznice pentru alb-albaștri. Practic au fost minutele care au și stabilit câștigătoarea partidei, pentru că Sibiul a adăugat +15 în față la pauza mare, scor 50-35. După revenirea de la cabine, elevii lui Tudor Costescu au redus diferența, 66-57 la intrarea în sfertul decisiv, iar apoi au trecut chiar și în avantaj, 87-84. Din păcate, ultimul minut a fost al gazdelor care, ceva mai inspirați pe ambele faze, au reușit să-și însușească victoria.

Sam Sessoms a fost din nou salvatorul echipei, marcând 33 de puncte, inclusiv 7 triple. Ish Leggett a contribuit cu 19 puncte și două recuperări, iar DeAndre Dishman a adăugat 11 puncte.

SCMU Craiova va juca în runda următoare pe teren propriu cu Steaua București, miercuri, 28 ianuarie, de la ora 19.00.

