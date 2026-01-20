Baschet / Continuă Tudor Costescu la SCMU Craiova?!

Baschetul craiovean se află într-un moment de echilibru excelent pentru sportul românesc. Nu vorbim despre euforie sau promisiuni fără acoperire, ci despre stabilitate, coerență și un proiect predictibil, construit pas cu pas. Un proiect care poartă și amprenta lui Tudor Costescu, dar care, la rândul său, i-a oferit antrenorului cadrul de care avea nevoie.

Colaborarea dintre SCMU Craiova și Tudor Costescu nu a început într-un context, să spunem, tocmai comod. Clubul a ales să creadă într-un antrenor foarte bun într-un moment în care, în lumea baschetului, ușile nu se deschideau prea larg. A fost o decizie asumată, iar timpul a demonstrat că a fost una corectă. Relația dintre cele două părți a crescut sănătos, iar rezultatele, dincolo de clasament, sunt vizibile în identitatea echipei și în modul în care aceasta concurează.

Așa cum se știe deja, contractele în baschet se semnează de la sezon la sezon, nu pe termen mai lung sau nelimitat. Iar pentru că nimic nu este sigur în această lume „nebună“ a baschetului, conducerea clubului SCMU Craiova a decis să facă deja un pas important: i-a propus prelungirea înțelegerii lui Tudor Costescu! Este un gest firesc, într-un context în care stabilitatea a devenit o raritate în sportul românesc.

Atunci când construcția devine mai importantă decât schimbarea

Sub comanda lui Costescu, SCMU Craiova este astăzi o echipă clară din punct de vedere tactic, una care știe ce joacă și ce își propune. Au existat obstacole, accidentări (mai ales în ultimele săptămâni), momente de tranziție, însă direcția nu a fost pierdută. Acesta este, poate, cel mai mare câștig al proiectului.

Mai mult decât atât, clubul a transmis semnale ferme că își dorește continuitate. Prelungirile de contract propuse unor jucători importanți, precum Sam Seesoms și Ishmail Leggett, arată clar că SCMU Craiova nu funcționează pe termen scurt și nu improvizează de la un sezon la altul. Este un detaliu esențial pentru orice antrenor care gândește performanța în mod serios.

De ce ar trebui să continue Tudor Costescu la Craiova? Pentru că aici are liniște, stabilitate și predictibilitate — trei lucruri tot mai rare în baschetul românesc. Pentru că are un club care își respectă angajamentele și care oferă un cadru solid de performanță. Și, nu în ultimul rând, pentru că șansele de a construi ceva durabil sunt reale.

Poate că viitorul baschetului craiovean nu stă într-o schimbare, ci într-o continuare. Iar uneori, cele mai bune decizii sunt cele care îți permit să duci mai departe ceea ce ai început deja să construiești. Nu este vorba despre dependență sau despre lipsă de alternative. Este vorba despre logică sportivă. Din când în când, progresul nu înseamnă un pas în altă parte, ci un pas înainte, acolo unde ai deja fundația pusă. Craiova are nevoie de stabilitate. Proiectul este în desfășurare. Continuarea ar fi, poate, cea mai firească decizie!

