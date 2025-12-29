Baschet / SCMU Craiova, recital în „Giulești“! Victorie la scor cu Rapid și final de an în „careul de ași“ al LNBM

SCMU Craiova a încheiat anul în forță, obținând o victorie clară în deplasare pe terenul Rapidului, scor 95–84, în etapa a 14-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin. Oltenii au controlat jocul în momentele-cheie și au confirmat forma excelentă din ultima perioadă.

Meciul din „Giulești“ a început bine pentru SCMU Craiova, care s-a impus în primul sfert cu 19–12, punând presiune încă din start pe echipa gazdă. Rapid a echilibrat jocul în actul secund (27–23), însă Craiova a revenit decisiv după pauză, câștigând sfertul al treilea la scor, 29–18. Ultimele zece minute au fost echilibrate (27–24), dar avantajul acumulat le-a permis oaspeților să gestioneze finalul fără emoții.

Ishmael Leggett a fost MVP-ul partidei și a adunat 27 de puncte, 4 recuperări și 8 assist-uri, în timp ce colegul său Sam Sessoms a avut 19 puncte, 5 recuperări și 6 assist-uri. Pentru Rapid, Oleksandar Lypovyy a avut 19 puncte și 6 recuperări, iar Roman Penn a terminat cu 15 puncte, 5 recuperări și 5 assist-uri.

Succesul de la Rapid reprezintă a treia victorie consecutivă pentru SCMU Craiova în campionat și vine la scurt timp după calificarea spectaculoasă în sferturile de finală ale Cupei României. În acea dublă manșă, Craiova a reușit să întoarcă scorul cu FC Argeș Pitești și să câștige meciul retur, disputat în Trivale, scor 91-82.

După această rundă, SCMU Craiova ajunge la un bilanț de 9 victorii și 3 înfrângeri, rezultat care o menține în „careul de ași“ al LNBM la final de 2025.

SCMU Craiova debutează acasă în 2026, cu un meci în compania celor de la Petrolul Ploiești.

