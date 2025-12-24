Baschet / SCMU Craiova a răsturnat toate calculele la Pitești și s-a calificat în sferturile Cupei României

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a dat lovitura la Pitești, acolo unde a reușit să întoarcă rezultatul din tur al dublei cu FC Argeș și să obțină biletele pentru Final Eight-ul Cupei României la baschet masculin.

Formația pregătită de Tudor Costescu s-a impus la Pitești cu 91-82, după prelungiri, întorcând, practic, rezultatul din tur, în care argeșenii câștigaseră în Bănie cu 95-92 la finele unui meci cu „scântei“.

Craiov a dominat ostilitățile în prima repriză, câștigând ambele sferturi și intrând cu un avantaj bun la cabine, scor 40-28. FC Argeș a revenit în forță de la vestiare și a redus treptat din diferență, reușind să egaleze înaintea ultimului sfert: 50-50. Craiovenii au reacționat, au trecut din nou în față și păreau deja desprinși definitiv în câștigătoare. Totuși, în ultimele secunde, gazdele au transformat o aruncare de trei puncte prin care au trimis jocul în decisiv, notează Sportuldoljean.

În prelungiri, inspirația alb-albaștrilor a făcut diferența. Oltenii au controlat repriza suplimentară și s-au impus clar, 91-82, obținând calificarea în Final Eight-ul competiției.

Sam Sessoms a fost omul meciului, cu 25 de puncte, 5 recuperări și 9 pase decisive. Ishmael Leggett a adăugat 19 puncte, iar David Vida a fost aproape de double-double, cu 15 puncte și 8 recuperări.

Pentru SCMU Craiova urmează ultimul meci al anului, pe terenul celor de la Rapid București, programat luni, 29 decembrie, de la ora 18.00.

