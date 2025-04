Baschet / Start în play-off! SCMU Craiova, în fața primului duel cu favorita CSU Oradea

SCMU Craiova și CSU Oradea se întâlnesc joi, 1 mai, de la ora 20.00, în primul meci din cadrul sferturilor de finală ale Ligii Naționale de Baschet Masculin. Se joacă după sistemul cel mai bun din cinci meciuri, cu primele două partide din serie la Oradea. Confruntarea va fi transmisă în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 2.

Oradea a terminat prima sezonul regulat, cu doar 3 înfrângeri și nu mai puțin de 27 de victorii. Tocmai din acest motiv, bihorenii pornesc drept favoriți în întâlnirea cu trupa lui Tudor Costescu. Mai mult de atât, CSU s-a impus în ambele dispute directe din sezonul regular, 81-58 pe teren propriu și 87-84 în fieful Craiovei.

De partea cealaltă, cea care ne interesează în special, putem spune că SCMU Craiova a prins play-off-ul în ultima rundă din prima fază a campionatului. Oltenii s-au impus pe terenul Constanței cu scorul de 90-69 și astfel au obținut biletele pentru sferturile campionatului. Craiova a încheiat cu 15 victorii și 15 înfrângeri, pe locul 8, cu 45 de puncte acumulate.

Tudor Costescu: „Jocurile din play-off sunt total diferite“

La mai puțin de 24h înaintea primului duel direct din play-off, antrenorul Craiovei, Tudor Costescu, a oferit câteva impresii despre seria în care este angrenată echipa sa. Acesta a punctat că SCMU va face deplasarea la Oradea fără presiune și cu statutul de nefavorită.

„Suntem nerăbdători să începem primul tur. Am luptat din greu în ultima perioadă ca să ajungem aici. Ne-am fi dorit ceva mai sus, dar acum încercăm să corectăm problemele. Întâlnim o echipă care este favorită, având în obiectiv câștigarea titlului național. Ne așteaptă o confruntare dificilă cu Oradea. Jocurile din play-off sunt total diferite față de cele din campionatul regular. Ne-am pregătit bine, deja îi cunoaștem, pentru că am jucat de două ori împotriva lor. Am suferit și ne dorim să schimbăm acest lucru. Nici pe departe nu suntem favoriți. În sezonul regular am câștigat doar în două rânduri echipele din Top 8, așa că nu ne va fi ușor. Suntem încrezători și mergem acolo să ne jucăm șansa“, a punctat Tudor Costescu.

