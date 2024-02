Ne-am făcut de râs și la baschet! România, învinsă caraghios de Luxemburg

Rușine istorică pentru naționala României în fața Luxemburgului! Reprezentativa de baschet masculin a pierdut lamentabil o partidă pe care a avut-o sub control, scor 72-76, în cadrul grupei B din prima fază a precalificărilor pentru Cupa Mondială din 2027.

Deși a condus și la diferență de 23 de puncte într-un anumit moment al jocului, România a fost egalată la ultima fază de reprezentativa din Luxemburg și a pierdut în prelungiri.

Emanuel Căţe, cu 25 puncte, și Richard cu 10 au fost principalii marcatori pentru România, în vreme ce Kovac 15, Logelin 15, Vujakovic 13, Rugg 13, au fost decisivi pentru Luxemburg.

Silvășan: „Vina e mea, jucătorii au avut o atitudine exemplară“

După meci, antrenorul Mihai Silvășan și-a asumat întreaga vină pentru eșecul suferit.

„Destul de dureros ce s-a întâmplat în ultimele șapte, opt minute. Cu siguranță, vina e mea că am pierdut acest meci. Jucătorii chiar au avut o atitudine exemplară. Cu siguranță, a fost extrem de plăcut să lucrez cu ei în aceste patru zile. Asta le-am spus și acum în vestiar. Cât timp vor fi cu mine, ca antrenorul lotului național, nu vreau ca cineva să stea cu capul plecat de rușine. Suntem cine suntem, ca nație, în baschet. Ceea ce putem noi controla e atitudinea pe care o arătăm atunci venim la echipa națională, atitudinea de la meciuri.

Cred eu că aici pot să dau nota 10, sincer. Pot să le dau nota 10, au fost minunați în aceste trei zile, au fost minunați 30 și ceva de minute din acest meci. Au jucat un baschet de calitate, chiar dacă, din punct de vedere ofensiv, nu am fost extrem de productivi. Însă lucrurile pe care le-am pregătit și pe care ni le doream, adică apărare agresivă, au funcționat foarte bine“, a declarat selecționerul.

„Stăm pozitivi, rămânem împreună“

„Din păcate, nu am reușit să trecem acel blocaj în care nu am dat niciun punct. Au avut un run de 20-0, nu am reușit să dăm niciun punct în multe minute de joc. Deși am creat ceva aruncări libere, însă zona lor nu ne-a permis foarte mult să jucăm în interiori. Ne-a împins să aruncăm de-afară și, din păcate, nu am reușit să fructificăm multe din ocazii.

Ăsta e baschetul. Cu siguranță le-am spus că aștept să îi revăd la următoarea fereastră sau la următoarea perioadă de pregătire. Aștept să lucrez cu ei, pentru că mi-a făcut plăcere și cred eu că putem fi mult mai buni de-atât. Altceva nu avem ce face decât să controlăm reacția noastră pe care o avem la această înfrângere. Să stăm pozitivi, să stăm împreună și să mergem înainte”, a mai spus Mihai Silvășan.

