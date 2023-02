SCMU Craiova a luptat din greu pentru a o răpune pe Cholet şi pentru a bifa primul succes din grupa a II-a din FIBA Europe Cup, dar nu a reuşit să ţină ritmul până la final. Abia în ultimele două minute, aşa cum spune şi antrenorul Stepanovsky, oltenii au realizat că nu mai au ce face pentru a întoarce soarta partidei, dar este de apreciat faptul că nu au lăsat garda jos în niciun moment.

„A fost un meci destul de bun, dar am pierdut, din păcate. Primul sfert a fost chiar ok, am punctat din multe poziţii şi ne-am făcut treaba în defensivă, dar în actul al doilea am făcut extrem de multe greşeli prosteşti şi le-am permis adversarilor să puncteze uşor. Cholet are o echipă experiemntată. Am luptat până la final, am încercat în permanenţă să revenim şi abia în ultimele 2 minute ne-am dat seama că nu putem să-i ajungem din urmă. Acum trebuie să privim înainte şi să ne gândim la campionatul nostru. Avem nevoie de o recuperare bună pentru început, să ne punem bine pe picioare din punct de vedere fizic. Apoi vom trage câteva concluzii legate de acest joc şi ne pregătim de duelul de la Constanţa“, a declarat Vitaly Stepanovsky.

Watson: „Am făcut gafe incredibile“

„Din punctul meu de vedere nu a fost un meci bun, pentru că am pierdut. Am făcut gafe incredibile şi le-am oferit lor o mulţime de cadouri şi de şanse să puncteze. Ei au o echipă tare şi au profitat din plin de asta. Noi trebuie să mai creştem, să fim mai focusaţi şi să pregătim următorul duel. Urmează un drum lung la Constanţa, va fi destul de greu, dar avem şansa noastră şi este extrem de important să câştigăm“, a punctat şi Giordan Watson.

