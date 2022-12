FIBA Europe Cup | SCMU Craiova este pregătită pentru marele duel cu FC Porto

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova îşi continuă aventura în cupele europene. Gruparea olteană va juca mâine, de la ora 19.00, împotriva formaţiei FC Porto, într-un meci din cadrul Grupei I a FIBA Europe Cup. Celalălt meci al grupei, Chemnitz – Cholet, se dispută în această seară, de la ora 20.00.

Vitaly Stepanovski: „Sperăm să fim la cel mai bun nivel“

Antrenorul formaţiei SCMU Craiova, Vitaly Stepanovski, a prefaţat astăzi disputa cu FC Porto. Acesta a punctat că toată gruparea alb-albastră este conştientă de valoarea lusitanilor, dar a asigurat fanii că băieţii săi sunt pregătiţi să facă un meci mare.

„Porto are o echipă foarte bună, este lider în Portugalia, are jucători cu multă experienţă pe plan internaţional. Are foarte mulţi aruncători buni şi trebuie să tratăm meciul cu mare concentrare în plan defensiv. Totodată trebuie să facem tot posibilul să ne impunem ritmul. Porto este în Top 16, deci nu este un club mic. Este foarte important că susţinem primul meci acasă, trebuie să profităm de asta. Sper ca suporterii noştri să fie într-un număr mare, să fie sala plină şi să ne ofere multă energie.

Au fost multe meciuri susţinute într-o perioadă scurtă. Am jucat la o distanţă de trei sau patru zile şi ne-am descurcat bine. Este foarte important ca jucătorii noştri să se recupereze rapid, să nu acuze oboseala şi să rişte accidentări stupide. Nu poţi ignora nici antrenamentele. Înainte susţineam şi câte două şedinţe pe zi, iar acum am susţinut un antrenament. Fizioterapeutul nostru a avut mult de muncă în ultima perioadă şi a făcut o treabă excelentă. Acum mai este şi partea mentală şi este foarte important să găseşti o motivaţie pentru fiecare meci în parte. Ne aşteaptă o luptă importantă acasă şi sper ca jucătorii să fie pregătiţi şi din punct de vedere mental ca să câştigăm.

Normal că ne-am impus nişte obiective, dar pentru mine principalul este să luăm fiecare meci în parte şi să ţintim doar rezultate pozitive. Nu este important cine joacă, ci cum o vom face şi de fiecare dată sperăm să fim la cel mai bun nivel“, a declarat Vitaly Stepanovski.

George Vlad-Voinescu: „Trebuie să ne luptăm foarte tare cu ei“

Din rândul jucătorilor de la SCMU Craiova a vorbit George Vlad-Voinescu. Acesta speră într-un joc bun, un rezultat pe măsură şi o sală plină şi fericită.

„O să fie un meci foarte dificil, pentru că acum toate echipele, fiind în primele 16, sunt bune. Au jucători mult mai experimentaţi şi trebuie să fim de zece ori mai focusaţi pe meci. M-am uitat peste lista cu jucători şi au foarte mulţi aruncători foarte buni, care aleargă foarte bine. Au o echipă foarte închegată şi trebuie să ne luptăm foarte tare cu ei.

Tot timpul este o şansă, indiferent ce echipe joacă. Dar tocmai de aceea noi trebuie să luptăm de zece ori mai tare, ca să anulăm diferenţa de nivel a jucătorilor. Pentru mine este o experienţă foarte importantă şi foarte frumoasă, fiind la cel de-al doilea sezon de baschet profesionist. Văd cum sunt meciurile, antrenamentele, văd cum este să ai un meci la trei zile timp de nu ştiu câte luni şi cred că asta mă va ajuta foarte mult pe viitor, când o să am un rol mai important în echipă. Să joci atât de des este obositor atât mental, cât şi fizic. Eu cred că avem o recuperare foarte bună, pentru că Rudi îşi face foarte bine treaba. Noi între noi ne dăm câte o pauză mentală când suntem în autocar sau când suntem împreună, pentru că este o atmosferă foarte frumoasă şi ne înţelegem bine între noi.

Acum ne focusăm doar pe meciul cu Porto, după vom vedea. Este un ajutor evident că jucăm primul meci acasă. Energia pe care ne-o dă sala înseamnă o şansă în plus să câştigăm acest meci. Vreau să văd sala plină, să văd galeria şi să fie cea mai tare atmosferă“, a afirmat George Vlad-Voinescu.

