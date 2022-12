SCM Craiova are un nou motiv de bucurie din partea secţiei de box, după ce pugilistul Luis Camen a cucerit medalia de aur la Campionatul Naţional de Tineret. Antrenorul său, Ion Joiţa, radiază de bucurie pentru această reuşită, care a venit firesc, în opinia sa, după munca asiduă în perioada premergătoare.

„În intervalul 5-10 decembrie am participat la Campionatul Naţional de Tineret cu Luis Camen, sportivul meu foarte talentat. Concurenţa a fost mare, dar la categoria 60 de kg, unde a fost el, când am ajuns la tragerea la sorţi şi la împerecheri, patru-cinci sportivi din ţară au ‘sărit’ la altă categorie. Au fugit de el! Astfel a susţinut două meciuri, pe care le-a câştigat la puncte fără probleme şi a ieşit campion naţional. Copilul s-a simţit foarte bine, pentru că înainte am făcut un cantonament de două săptămâni chiar la Târgu Jiu. La startul competiţiei, Luis Camen a fost în mare formă şi a ieşit campion, aşa cum ne doream şi cum ne aşteptam“, a declarat Ion Joiţa, pentru GdS.

„Mă aşteptam la această medalie“

La rândul său, Luis Camen a spus că nu s-a temut niciun moment că nu va reuşi această performanţă, pentru că a muncit foarte mult la antrenamente.

„M-am simţit foarte bine în ring. Am dat drumul la braţe şi totul a venit de la sine. Mă aşteptam la această medalie, pentru că m-am pregătit foarte mult cu maestrul meu. Da, putem spune că mi-am făcut singur un cadou frumos de sărbători“, a spus Luis Camen, mulţumind conducerii şi profesorilor de la LPS Petrache Trişcu pentru sprijinul arătat.

„Vreau să iasă campion şi la U22, şi la seniori“

Pentru Luis Camen urmează trecerea de la tineret, la U22 şi seniori. Maestrul Ion Joiţa speră ca acomodarea să se facă rapid, având mare încredere în calităţile sportivului său de la SCM Craiova.

„Pentru anul viitor avem gânduri mari. Băiatul trece de la tineret la U22 şi poate participa şi la seniori. Eu sper şi vreau să iese campion şi la U22, şi la seniori, pentru că poate şi e talenat. Trecerea aceasta va fi foarte grea, cel puţin în primul an. Sperăm să facă faţă şi să abordăm cel de-al doilea an mult mai bine. Eu îmi pun speranţe mari în el. Anul acesta a fost la lotul naţional de tineret şi s-a pregătit acolo până cu o săptămână înainte de Mondiale. L-au trimis acasă, pentru că nu avea paşaport. Ăsta a fost motivul lor şi au luat un alt sportiv, care a luat bătaie în primul meci. Poate că dacă mergea avea o şansă la o medalie. Dar are timp să demonstreze că este un boxer valoros. Să fie cuminte, să mă asculte şi va fi bine“, a mai spus Ion Joiţa.

