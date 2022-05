Stepanovski: „O înfrângere grea, pentru că a venit în ultimele secunde!“

SCMU Craiova a cedat la o posesie meciul decisiv cu FC Argeș Pitești din prima rundă de playoff a Ligii Naționale de Baschet Masculin – ediția 2021/2022. Oltenii au pierdut în Trivale cu scorul de 75-73 și încheie astfel sezonul.

Antrenorul craiovenilor, Vitaly Stepanovski, a vorbit despre acest eșec și chiar i-a felicitat pe învingători.

„În primul rând, felicitări pentru Pitești și mult noroc în semifinale. A fost o înfrângere grea pentru noi, deoarece a venit în ultimele secunde și am avut șansa de a merge în semifinale. Nu mai putem schimba asta. Pitești este o echipă bună, cu un antrenor bun și un lot la fel.

Mai erau doar 2.9 secunde și am crezut că vor schimba totul în defensivă. L-am introdus pe Bogdan sub panou, în caz ei schimbă și rămâne cu un jucător mai mic. Aceasta a fost prima idee, iar dacă nu ar fi schimbat, trebuia să-i păsam celui mai bun marcator al nostru și al campionatului pentru a crea o aruncare. Qualls are această calitate de a marca din situații deficile de 1 la 1. Nu au schimbat, el a ratat. Acesta este baschetul“, a spus Vitaly Stepanovski, citat de Baschet.ro.

Tudor Costescu: „Băieții s-au autodepășit!“

De asemenea, la finalul partidei, antrenorul argeșenilor, Tudor Costescu, a tras concluziile unui joc care putea avea alt deznodământ în ultimele secunde.

„A fost un meci de mare angajament din punct de vedere fizic, având în vedere pauza scurtă pe care am avut-o și noi și ei la dispoziție. Știam că aceasta va fi provocarea majoră, implicare fizică. Mă bucur că băieții s-au autodepășit în această seară. Am început mai bine meciul. Am avut 6 marcatori, fiecare cu câte cel puțin 10 puncte, ceea ce însemană foarte mult. Deși am avut o rotație atât de scurtă și jucători cu multe minute pe teren, mă bucur că au reușit să-și reducă numărul greșelilor inerente în aceste condiții. Mă bucur, totodată, că am reușit să strângem rândurile și să avem decizii inspirate pe final“, a punctat Tudor Costescu.

