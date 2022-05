Vitaly Stepanovski: „În repriza a doua am jucat foarte mult individual!“

SCM Universitatea Craiova a cedat clar pe terenul lui FC Argeș Basketball, în primul meci al seriei din playoff-ul Ligii Naționale de Baschet Masculin. Piteștenii s-au impus cu 93-61 în Trivale, iar la finalul întâlnirii Vitaly Stepanovski, antrenorul Craiovei, a oferit câteva declarații.

Ucraineanul a afirmat că formația sa a avut două reprize diferite și acest lucru a contat în cele din urmă.

„În primul rând felicitări Piteștiului pentru această victorie. Am avut două reprize total diferite. În prima am practicat un baschet normal, colectiv și în repriza a doua am jucat foarte mult individual, iar acest lucru a reprezentat marea noastră problemă. Am ratat toate încercările libere din ultimul sfert. Trebuie să ne pregătim pentru al doilea meci“, a spus Steptanovski.

Tudor Costescu le-a mulţumit fanilor

De partea cealaltă, Tudor Costescu, antrenorul lui FC Argeş, le-a mulţumit fanilor prezenţi la sală şi a mărturisit că se bucură mult de victorie.

„Aș dori să mulțumesc foarte mult publicului prezent la sală, în timpul săptămânii, la un meci important pentru noi și mi-aș dori să le fi răsplătit încrederea și așteptările. Am avut în față o echipă extraordinar de solidă și atletică. Ei au dus o luptă ca pentru un meci de playoff, însă mă bucur că până la final am reușit să le găsim punctele prin care am putut să ne desprindem și să câștigăm acest prim meci”, a declarat tehnicianul piteştenilor.

De asemenea, tehnicianul lui FC Argeș a fost întrebat la ce se așteaptă pentru meciul doi, afirmând că vrea să nu existe probleme medicale în lot.

„Ne dorim să fim sănătoși. Trebuie să facem o evaluare a jucătorilor, să reușim să avem un număr suficient de jucători ca să putem să desfășurăm meciul. Avem probleme medicale destul de importante și acesta este primul aspect pe care mi-l doresc, să avem jucătorii valizi și bineînțeles să ne consolidăm avantajul câștigat acasă“, a adăugat Costescu.

