Baschetbaliştii craioveni au derbi cu Oradea, în deplasare

Eşecul dramatic cu Timişoara, de săptămâna trecută, scor 73-74, a venit într-un moment nepotrivit pentru baschetbaliştii de la SCMU Craiova, care încearcă să se revanşeze într-un joc mult mai dificil, în acest weekend. Sâmbătă seară, de la ora 19.00, gruparea alb-albastră va avea un meci de totul sau nimic cu CSU Oradea, una dintre formaţiile de top din Liga Naţională. Partida va conta pentru etapa a 28-a.

SCMU Craiova şi CSU Oradea sunt vecine de clasament, pe locurile 4 şi 5, cu acelaşi număr de puncte (41), dar cu un joc mai puţin disputat de formaţia bihoreană. Acum, în sala „Antonio Alexe“, oltenii lui Stepanovski vor încerca să dea lovitura şi să producă surpriza, cu toate că gazdele sunt în creştere de formă în ultima vreme. Mai mult de atât, vor conta foarte mult şi calculele făcute de conducere şi antrenor în privinţa play-off-ului, aşa că disputa de la Oradea va fi cu adevărat interesantă.

Concentrarea, cheia succesului

Vitaly Stepanovski, directorul tehnic al grupării craiovene, este de părere că echipa sa poate câştiga la Oradea dacă va exista mult mai multă concentrare în atac.

„Am pierdut runda precedentă acasă, cu Timişoara, după un joc extrem de slab, în special în ofensivă. Per total am jucat slab şi trebuie să limităm greşelile pe care le facem. Apărarea a fost bună, dar nu doar aşa se câştigă un joc. Acum mergem la Oradea, o echipă care are o rotaţie lungă şi trebuie să dăm totul pentru a obţine punctele. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Dacă am fi avut mai multe decizii bune în atac, nu s-ar fi ajuns în situaţia creată.

Trebuie să ne facem jocul pe care ni-l propunem la Oradea şi dacă ne concentrăm pe fiecare atac, atunci avem speranţe la victorie. Oradea a trecut printr-o perioadă grea, cu mulţi accidentaţi, dar acum şi-a revenit şi, cu siguranţă, va fi un meci tare. Până la finalul sezonului vom rămâne cu un singur conducător de joc, Franklin, iar în unele momente ne va ajuta pe acelaşi post şi Vîrnă, care sper că ne va ajuta“, a declarat Vitaly Stepanovski, directorul tehnic al Craiovei.

