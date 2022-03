SCMU Craiova nu îşi permite paşi greşiţi cu CSM Ploieşti

Baschetbaliştii de la SCMU Craiova revin la Sala Polivalentă în acest weekend pentru un nou meci important, în care victoria este obligatorie. În Bănie va veni CSM Ploieşti, una dintre formaţiile din partea a doua a clasamentului din LNBM, iar alb-albaştrii nu ar trebui să aibă vreo problemă. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 18.00.

În cadrul unei conferinţe de presă, tehnicianul grupării din Bănie, Michalis Kakiouzis şi căpitanul Bogdan Ţibîrnă au prefaţat duelul cu CSM Ploieşti şi au mărturisit că echipa nu-şi mai permite paşi greşiţi, în special acasă.

„Jucăm împotriva unei echipe periculoase. Jucătorii s-au pregătit bine în această săptămână şi venim după victoria de săptămâna trecută, aşa că avem toată încrederea că vom arăta bine la următoarea partidă. Echipa este într-o formă bună. În jocul precedent am avut o repriză secundă excelentă, când am reuşit să şi întoarcem soarta meciului în favoarea noastră. Este normal să fie şi suişuri şi coborâşuri într-un campionat, dar avem încredere că putem face meciuri bune pe final de sezon. Au fost şi ceva probleme de lot în ultima vreme, dar am reuşit cumva să ne descurcăm.

Ştim că întâmpinăm ceva probleme în sfertul al treilea şi facem tot posibilul să ne ridicăm nivelul de la meci la meci. Săptămâna trecută ne-am descurcat mult mai bine, dar această problemă e la nivel general, nu doar la noi. Suntem conştienţi că echipele din faţă sunt mai valoroase decât noi. Obiectivul nostru la începutul sezonului a fost să facem o echipă mult mai bună cu fiecare etapă care trece. Echipa a arătat bine până acum, chiar dacă majoritatea sportivilor au evoluat pentru prima dată împreună“, a spus Kakiouzis.

Top 4, misiune grea!

„Ne apropiem cu paşi repezi de finalul sezonului regulat. Din păcate, va fi foarte greu să terminăm în Top 4, dar atâta timp cât va mai fi posibil acest lucru, vom lupta până la ultimul meci. Cu siguranţă va fi un meci mult mai dificil decât în tur, pentru că la ei nu au jucat doi străini şi s-a simţit acest lucru. Acasă nu ne mai permitem să facem paşi greşiţi, de aceea unicul nostru gând e doar la victorie. Pe teren propriu am jucat în ultima vreme cu echipe tari şi, din păcate, au fost mai în formă decât noi“, a punctat Ţibîrnă.

Citeşte şi: În Bănie ne plac surprizele! SCM Craiova a jucat perfect și a învins Buzăul