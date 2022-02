Petricevic: „Apărarea ne-a câștigat meciul, iar atmosfera a fost de vis“

Naționala României de baschet masculin a câștigat duelul cu Albania din precalificările pentru EuroBasket 2025, iar Dragan Petricevic, antrenorul principal, a vorbit despre evoluția elevilor săi, dar și despre atmosfera din tribune.

„Întâi vreau să felicit echipa. Meciul a fost exact cum am crezut că va fi. Am și declarat acum o zi că va fi o partidă disputată și că toată lumea trebuie să înțeleagă că în baschet nu mai există țări mici. Una peste alta, și noi suntem în precalificări și nu vreau ca România să fie caracterizată drept o țară mică. Baschetul se joacă peste tot. Naționala Albaniei nu este compusă din jucători din satele albaneze. Dallas Moore joacă la Partizan Belgrad, Rei Pullazi joacă la echipă de liga a doua din Italia. Au o medie de vârstă mai mare față de a noastră.

Am avut o atmosferă de vis, jucând pentru prima dată după doi ani în fața suporterilor. Eu mi-aș dori ca tot timpul să am parte de această atmosferă. Toate aceste lucruri și-au pus amprenta la început. Ofensiv nu am avut probleme, dar am primit 56 de puncte. Chiar dacă ne-am impus la 17 lungimi, le-am permis să aibă un număr mai bun de recuperări ofensive. Acest aspect a fost vizibil în primele minute. Am apărat pick and roll-ul foarte lent, fără agresivitate, fără efervescență, lucru pe care l-am corectat după pauză”, a spus Petricevic, citat de Baschet.ro.

„Naționala nu stă într-un singur jucător“

La pauză, tricolorii erau conduși, iar Patrick Richard nu avusese vreo reușită până la acel moment. Cu toate acestea, el a terminat cu 16 puncte, iar alături de Rolland Torok a fost cel mai bun marcator din tabăra gazdelor.

„Baschetul nu este un sport al perfecțiunii. În patinaj artistic veți găsi asta, dar și acolo există greșeli. Pentru mine, Richard a pus umărul la victorie la fel ca și mulți alți jucători de pe teren. În afară de Luca Vasile care nu a jucat, toți jucătorii au intrat și au și marcat. Am cerut de la Pat să se implice mai mult ofensiv, dar el nu mai este copil. Știe ce trebuie să facă. Poate că a încercat mai mult să îi pună pe ceilalți în valoare, dar ceva a lipsit”, a mai spus selecţionerul.

Dragan a discutat despre cheia revenirii în meci după pauza mare.

„La pauză am încercat să punem mai mare presiune pe adversari, să ne apărăm mai agresiv în pick and roll. Dacă ați observat, în ultimele 5-7 minute din sfertul doi au înscris prin acțiuni individuale. Multe dintre aruncări au fost chiar contestate. Se întâmplă ca uneori ceva să nu meargă. Important e că rezultatul final a fost favorabil, dar momentan nu înseamnă nimic în afara faptului că avem 2 succese în ierarhia grupei.”

Apărarea ne-a câștigat meciul. Am primit 28 de puncte în a doua jumătate, adică de două ori mai puțin decât în primele două sferturi. I-am obligat pe albanezi să greșească și am înscris multe puncte pe baza mingilor pierdute de ei. Să nu se supere Emi pe mine, pentru că știe cât de mult îl prețuiesc, dar la acest meci nu am câștigat un pivot, ci am câștigat trei. Naționala nu stă într-un singur jucător”, a încheiat Petricevic.

