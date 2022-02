Emi Cățe îşi doreşte un final de sezon perfect

Emi Cățe a fost MVP-ul confruntării cu Albania, de joi seară. Pivotul român a terminat cu 15 puncte, 10 recuperări, 2 pase decisive, 2 intercepții și un capac și 100% din acțiune. După meci, acesta a fost prezent la conferința de presă, unde a oferit declarații despre confruntarea cu albanezii.

„Mă bucur că am obținut victoria. A fost un efort fantastic al echipei. Nu cred că am început cum ne-am fi dorit. Și ei au o echipă care luptă foarte mult, imprevizibilă. A trebuit să ne ajustăm puțin jocului lor. Am rămas în meci până la pauză, unde am discutat ce trebuie să facem pentru a întoarce disputa în favoarea noastră, iar toți băieții au recepționat, am aplicat ce am vorbit, iar prin defensiva noastră și munca depusă am reușit să câștigăm mingi, să jucăm mai repede în tranziție. Am luat un avans de câteva puncte și mă bucur că nu le-am mai dat șanse să revină în joc.

Eu am început sezonul mai devreme. Am făcut o pregătire pe timp de vară, a urmat fereastra cu echipa națională, în luna august. Apoi au venit și presezonul și campionatul. Este o muncă continuă. Nu am avut o pauză mai mare de două zile, dar nu mă plâng. Este ceea ce îmi place să fac. Mă dedic, muncesc foarte mult și am ajuns acum în februarie, după multe drumuri. Am venit destul de obosit după Copa del Rey, dar m-a motivat faptul că joc acasă. Familia și prietenii mei au fost aici. Fanii și-au făcut treaba excelent. Mai sunt trei luni din sezon. Vreau să mă odihnesc cât pot până la întoarcerea din Spania și acolo să am cea mai prolifică perioadă“, a spus Căţe, pentru Baschet.ro.

Următorul meci pentru „Vulturi” va avea loc în data de 30 iunie, pe teren propriu, împotriva Luxemburgului.

