Michalis Kakiouzis: „La final, echipa mai bună a câştigat!“

SCMU Craiova a ajuns în premieră în finala Cupei României, iar antrenorul Michalis Kakiouzis s-a arătat extrem de bucuros şi de mândru de reuşită. Acesta a recunoscut că tensiunea a fost extrem de mare pe tot parcursul jocului şi că de acum înainte deja gândurile se duc spre finala cu Voluntari.

„Aşa cum am spus, a fost un meci de semifinală şi nu se compară cu ce a fost până acum. Am întâlnit o echipă care a jucat extrem de agresiv şi a trebuit să jucăm în acelaşi mod. În prima repriză nu am reuşit, de aceea am avut şi probleme, dar în partea a doua am jucat mult mai bine, în special defensiv şi am reuşit să ne impunem. Felicit echipa şi pe toată lumea care a participat la organizarea evenimentului. Este pentru prima dată când SCMU Craiova ajunge în finala Cupei României şi este ceva enorm pentru oraş, pentru staff, pentru jucători. Dar, treaba noastră nu s-a terminat aici, pentru că mai avem încă un meci. Vom întâlni în finală o echipă şi mai tare, Voluntari, iar noi trebuie să jucăm mult mai bine pentru a avea şanse la victorie.

Toată lumea a fost tensionată pe bancă. Eu, cel puţin, trăiesc meciul, îl simt şi ţin să precizez că la final echipa mai bună a câştigat. Acum vreau şi trebuie să ni se şteargă din faţa ochilor acest meci, să ne pregătim şi să ne focusăm doar pe finală. Atmosfera a fost foarte frumoasă şi sper ca joi să vină şi mai multă lume, pentru că este o finală. Lumea are şansa să vadă unii dintre cei mai buni baschetbalişti din România jucând în finală“, a spus Michalis Kakiouzis.

Robinson: „Este o nebunie că am ajuns în finală“

Titus Robinson, unul dintre jucătorii care au făcut diferenţa marţi seară, se bucură enorm de faptul că a intrat în istoria Craiovei odată cu această calificare în finala Cupei.

„Nu ne miră deloc faptul că a fost un meci greu. Ne aşteptam la asta, pentru că îi cunoşteam deja pe jucătorii de la Galaţi şi ştiam că au valoare şi stau bine din punct de vedere fizic. Am dat tot ce s-a putut pentru acest joc, iar pe parcurs ne-am îmbunătăţit şi defensiva. Nu subestimăm pe nimeni niciodată, iar Galaţi, să fim sinceri, venea după trei victorii consecutive, aşa că…

Este o nebunie că am ajuns în finală şi mă bucur că fac parte, acum, din istoria Craiovei. Le mulţumesc tuturor care au venit la meci şi ne-au împins de la spate cu energia lor. A fost ceva incredibil. În finală era greu cu oricine, fie că vorbim de Voluntari sau Cluj. Trebuie să jucăm şi mai bine decât am făcut-o acum pentru a triumfa“, a punctat şi Titus Robinson.

