Kakiouzis: „Plăcerea înseamnă totul, iar cu Sibiu am jucat cu plăcere!“

SCMU Craiova a revenit pe parchet cu o prestație excelentă în meciul cu Sibiu, câștigat clar, scor 88-76. La finalul duelului din Polivalentă, tehnicianul oltenilor, Michalis Kakiouzis, a vorbit despre prestația elevilor săi și se bucură de faptul că jocul a fost chiar bun după o pauză atât de mare.

Totodată, antrenorul elen a specificat că echipa a jucat cu plăcere, iar acest lucru se poate observa și pe tabela de marcaj, la final.

„A fost unul dintre cele mai importante, dar și unul dintre cele mai dificile meciuri pentru noi. În primul rând, aș vrea să îi felicit pe băieți. Nu doar pentru victorie, ci și pentru faptul că s-au montat pentru acest meci. A fost foarte dificil, n-am mai jucat de o lună. Am încercat să îmbunătățim anumite aspecte, am jucat agresiv la început pentru a ajuta jucătorii să se odihnească. Felicitări, a fost o lună grea pentru toată lumea. Le-am spus că cel mai important este să câștigăm jocul, nu să evoluăm spectaculos. Știam că dacă jucăm defensiv o să le facem viața grea celor de la Sibiu. Sibiul este o echipă bună, cu un antrenor nou, jucători noi, dar am jucat mai bine și am câștigat.

E perfect că vom avea parte de mai multe meciuri în perioada următoare. Dacă îi întrebi pe jucători, ei o să-ți spună că preferă să joace. Eu aș vrea să jucăm în fiecare zi. Doar să te antrenezi este plictisitor, dar nu în sensul rău. A fost o perioadă grea pentru toată lumea, am trecut și prin perioada asta de Covid. Am revenit sănătoși, asta este cel mai important, și am început să jucăm din ce în ce mai bine, să ne distrăm. Dacă nu vii să joci, să te antrenezi, să vezi meciul din tribună cu plăcere, mai bine stai acasă. Plăcerea înseamnă totul, iar cu Sibiu am jucat cu plăcere. Nu mă gândesc la Final 4, avem un meci important sâmbătă, apoi jucăm acasă cu Rapid. Fiecare duel este important până la Final 4“, a spus Kakiouzis.

Tibîrnă: „Practic nu am avut emoții deloc“

Căpitanul alb-albaștrilor, Bogdan Țibîrnă, consideră că echipa sa a controlat cap-coadă disputa cu Sibiu și a mărturisit că își dorește să ne se mai amâne niciun meci, pentru ca jucătorii să fie în formă maximă în Final Four-ul Cupei.

„Ne bucurăm, în primul rând, că am putut să jucăm, iar apoi că am și câștigat. Sincer să fiu, nu mă așteptam să ne impunem atât de ușor, practic să nu avem emoții deloc, dar îmi felicit colegii pentru acest joc. Nu urmăresc evoluția mea în special, mă interesează să câștigăm. Nu știu cum vom juca restanțele, dar este cert că va urma o perioadă mai complicată, mai aglomerată, ca să spun așa. Dar nu ne interesează, suntem profesioniști și vrem să jucăm. Acum ne dorim să nu mai intervină nimic și să putem evolua la Galați, sâmbătă, să legăm câteva meciuri pentru a fi în formă pentru Final Four“, a spus Bogdan Țibîrnă.

