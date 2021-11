SCMU Craiova nu mai admite paşi greşiţi! Baschetbaliştii vor victoria cu Focşani

După eşecul frustrant de la Piteşti, baschetbaliştii Craiovei vor să se revanşeze pe teren propriu şi să obţină un nou succes în Liga Naţională. Gruparea alb-albastră va întâlni duminică, de la ora 17.00, formaţia CSM Focşani, una dintre echipele incomode din campionat. Partida va conta pentru etapa a 8-a.

Înaintea duelului direct, cele două combatante sunt despărţite de un singur punct, dar şi de trei poziţii în clasament. SCMU Craiova are un total de 4 victorii şi trei eşecuri, în timp ce oaspeţii de duminică au înregistrat trei succese din şapte partide în actualul sezon. Ultimele două întâlniri directe au fost extrem de echilibrate, decise în overtime şi la un singur punct. În sezonul precedent, Craiova s-a impus în Bănie cu 92-90 după o repriză de prelungiri şi a cedat în deplasare cu 72-73.

Kakiouzis: „Lucrăm la remedierea greşelilor“

Tehnicianul Craiovei, Michalis Kakiouzis, a mărturist că deja a început să lucreze cu băieţii săi la mental, dar şi la remedierea erorilor de pe finalul meciurilor.

„Duminică jucăm cu Focşani, o echipă agresivă care aruncă foarte mult la coş. Venim după un meci în care am jucat bine aproape pe toată durata meciului, dar pe final, din cauza unor greşeli, am ratat victoria. Lucrăm deja la remedierea acelor greşeli şi sperăm ca, treptat, să devenim o echipă mult mai puternică. Am pierdut la Piteşti pentru că în ultimul minut şi jumătate am luat numai decizii proaste. Este posibil să fie şi o problemă de mental, pentru că în acelaşi mod am cedat şi cu Rapid. Nu vorbim despre vreo problemă de ordin fizic. Nu am putut folosi întregul lot, pentru că doi băieţi au avut probleme medicale şi se simte imediat lipsa. Sincer, pot spune că ne-a lipsit şi şansa din jocul cu Argeş“, a spus Kakiouzis.

După plecarea lui Papantoniou, Franklin a rămas singurul fundaş al echipei. Pentru a-l ajuta, Kakiouzis îl va forţa şi pe Radu Vîrnă să evolueze pe acea poziţie.

„Până vom aduce un conducător de joc care să-l înlocuiască pe Papantoniou, Radu Vîrnă va fi folosit ca backup pentru Franklin. Şi pentru Radu va fi destul de greu, pentru că vine după boală şi fizic nu e 100%. Încercăm să facem o echipă cât mai competitivă, de aceea vrem să aducem un al doilea conducător de joc, ca să nu-l punem pe Vîrnă să evolueze într-o poziţie mai neobişnuită. El trebuie să joace unde dă cel mai bun randament“, a încheiat antrenorul elen.

