Victoria cu Rapid, obligatorie pentru a rămâne în obiectiv!

Voleibalistele de la SCMU Craiova revin în Polivalentă în acest weekend, iar următorul adversar al trupei lui Zlotea va fi Rapid Bucureşti. Partida este una extrem de imporatntă pentru oltence, care nu trebuie să mai facă paşi greşiţi în meciurile accesibile. Duelul este programat sâmbătă, de la ora 16.00.

Antrenorul Craiovei, Lucian Zlotea, a menţionat că este timpul ca echipa sa să se autodepăşească, chiar dacă oboseala este destul de mare. Acesta îşi doreşte victoria cu Rapid, sâmbătă, pentru a continua lupta cu şanse bune la locurile 5-8, aşa cum îşi propusese la startul campionatului.

„Revenim pe teren propriu după două meciuri foarte grele în deplasare, cu Dinamo şi Lugoj. Aveam mai multe aşteptări de la duelul cu Dinamo. Partida cu Lugoj am abordat-o mult mai relaxaţi, dar ne-am dus foarte jos ca nivel, iar acest lucru mă deranjează. Cu Dinamo am câştigat un set şi, din păcate, nu am reuşit să luăm măcar un punct. În continuare vom avea meci cu Rapid şi trebuie să obţinem victoria. Problema principală este că fetele încă nu sunt 100% fizic, două dintre ele au jucat trei meciuri la doar şase zile după ce au revenit. Marciu are şi ea ceva probleme, Iulia Zlotea nu se ştie cât timp va lipsi. Dar trebuie să ne mobilizăm, să facem un meci bun cap-coadă.

Înainte de startul campionatului am jucat cu Rapid un amical şi am câştigat cu 3-0. Pentru a încheia sezonul pe una dintre poziţiile 5-8 am luat în calcul anumite victorii, iar cu Rapid trebuie să câştigăm fără doar şi poate. Dacă vrem să ajungem acolo, trebuie să eliminăm o echipă cu acelaşi obiectiv. De asemenea, cu Dinamo îmi făcusem speranţe, dar nu mai este nimic de făcut“, a spus Lucian Zlotea.

Zlotea: „Fetele trebuie să se autodepăşească“

„Toate meciurile au fost importante, dar acum tot ce contează este duelul cu Rapid. O victorie ne poate da încredere, aripi. A fost o perioadă încărcată, iar noi avem un lot scurt. Faptul că au lipsit două săptămâni vreo trei jucătoare ne-a dar peste cap şi a intervenit, implicit, oboseala.

Am încredere în fete, ştiu că se poate şi că au calităţi, dar trebuie şi ele să se grăbească puţin cu această revenire. Deja sunt 6-7 puncte între noi şi celelalte echipe care ocupă unul dintre locurile dorite de noi (5-8). Practic trebuie ca fetele să se autodepăşească de acum înainte, chiar dacă sunt obosite. Va fi foarte greu şi returul, chiar dacă vom avea mai multe partide acasă. Până acum am făcut deplasări lungi şi nu am avut timp deloc de recuperare“, a încheiat Zlotea.

