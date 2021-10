Michalis Kakiouzis: „Lumea are aşteptări, dar suntem abia la 50% din capacitate“

SCMU Craiova s-a impus în meciul cu Galaţi, scor 72-61, iar antrenorul grec Michalis Kakiouzis s-a arătat mulţumit. Acesta este conştient că deja fanii au aşteptări mari de la echipă, dar specifică faptul că nivelul de joc al echipei nu este, încă, la nivel maxim.

„Am jucat împotriva unei echipe bune, care a jucat până la final. Am jucat destul de bine în majoritatea timpului, dar am făcut mai multe greşeli stupide care le-au dat avânt adversarilor. Acum, importantă este victoria şi deja mă gândesc la meciul următor. Lumea are aşteptări, chiar şi noi avem. Încercăm să fim mai buni de la meci la meci, dar, pentru moment, suntem abia la 50% din capacitatea noastră. Mă bucur enorm că vine din ce în ce mai multă lume la meciuri şi ne încurajează. Fiecare meci este special, pentru că nu cunosc aşa bine echipele, fiind primul an când antrenez aici. Cu siguranţă şi la Rapid va fi un duel complicat, chiar dacă au o echipă nou-promovată. Avem o săptămână să pregătim acest duel şi sunt foarte optimist dacă vom continua să lucrăm aşa cum am făcut-o până acum“, a spus antrenorul Craiovei, Michalis Kakiouzis.

Qualls: „Devenim o familie la Craiova“

Jucătorul meciului cu Galaţi, Rashad Qualls, simte că deja se formează o familie la Craiova şi a menţionat că se bucură de prezenţa din ce în ce mai numeroasă a fanilor la meciuri.

„Ei au venit în formulă mai restrânsă şi a fost un meci greu pentru că au luptat până la final. În cele din urmă am ieşit câştigători pe merit şi ne dorim ca pe viitor să demonstrăm că suntem una dintre cele mai bune echipe din România. Ne dorim să vină cât mai mulţi suporteri, dar acest lucru se va întâmpla dacă jocul nostru va fi unul de calitate. Mă simt foarte bine aici. Stilul antrenorului este unul diferit faţă de ce am întâlnit până acum, dar îmi place. Cu cât trec zilele, devenim o familie şi sunt încrezător că putem evolua de la meci la meci“, a punctat Qualls, omul meciului cu Galaţi.

De asemenea, căpitanul echipei craiovene, Bogdan Ţibîrnă, aşteaptă cu nerăbdare duelul cu UBT Cluj, campioana României.

„Chiar dacă au venit în 7-8 oameni, cei de la Galaţi au arătat combativitate până la final. Ne-am distanţat la 15-16 puncte, dar apoi ne-am relaxat şi implicit meciul s-a complicat. Este bine că am obţinut victoria. Apărarea este punctul nostru forte şi ne bucurăm pentru forma excelentă din startul sezonului. Cele trei victorii ne dau speranţele că putem face lucruri frumoase aici, anul acesta. Sperăm să vină din ce în ce mai multă lume la meciuri, pentru că altfel jucăm când îi simţim aproape.

Cei de la Rapid au mai mulţi jucători americani interesanţi. Îi vom studia foarte atent şi ţintim o nouă victorie. Toată lumea aşteaptă meciul cu Cluj şi este normal, pentru că ei au o echipă excelentă, puternică, în timp ce noi suntem la un nivel bun. Pare un mic derbi de la distanţă“, a adăugat Ţibi.

Derbiul dintre SCMU Craiova şi UBT Cluj se va disputa pe 27 octombrie, în Bănie.

Citeşte şi: Baschetbaliștii Craiovei au învins, iar Michael Qualls a făcut spectacol cu Galați