Am produs surpriza! SCMU Craiova a eliminat Oradea din Cupa României

SCMU Craiova a produs o surpriză mare marți seară, în Cupa României la baschet masculin. Băieții lui Michalis Kakiouzis au eliminat din competiție vicecampioana României, CSU Oradea, după o „dublă“ interesantă, tranșată, în mare parte, în jocul din Bănie. De această dată, în sala „Antonio Alexe“, alb-albaștrii au cedat, scor 58-67, dar diferența de 15 puncte înregistrată în favoarea lor în meciul tur le-a asigurat prezența și calificarea în faza următoare a Cupei.

Joc modest, tensiune mare

Tensiunea unei partide eliminatorii, dar și presiunea eliminării din Cupă a celor de la Oradea s-a resimțit după doar câteva minute de joc. Startul a fost unul temător pentru ambele formații, care au făcut erori extrem de multe și chiar neforțate adesea, iar spectacolul a cam lipsit. După trei minute scorul era de doar 3-2 pentru gruparea bihoreană, care nu își intrase încă în mână din afara semicercului. Jocul modest de ambele părți a continuat, iar, printre multele erori, am mai văzut și câte un coș frumos de la distanță. La finele primelor 10 minute erau doar trei puncte avantaj pentru Oradea (18-15), care știa că trebuie să tragă mult mai tare pentru a spera la ceva. De partea cealaltă, craiovenii s-au ținut ca un „ghimpe-n coastă“ de adversari, în permanență fiind la două, trei lungimi în spate.

În sfertul secund, în locul unui joc mult mai deschis și mai spectaculos, am avut parte de și mai multă rigiditate, dar și de multă inexactitate la execuțiile de la trei puncte, în special în tabăra gazdelor. S-au reușit, per total, doar 23 de puncte, iar procentajele au lăsat de dorit. Singurele lucruri importante și de remarcat sunt că, din nou, am propus o defensivă foarte bună, iar scorul de pe tabelă era în avantajul nostru, 31-25.

Revenirea oltenilor!

Baschetbaliștii lui Michalis au revenit fără inspirație de la cabine, iar startul sfertului al treilea nu a fost deloc grozav. Oradea s-a desprins la 11 puncte după cinci minute de la reluare, 43-32, iar tensiunea a crescut în sala „Antonio Alexe“. Acela a fost momentul când Michalis Kakiouzis a solisitat un timeout, dar, chiar și așa, tot Oradea a punctat pe tabelă până a făcut plus 15 în față, exact diferența înregistrată în tur în favoarea Craiovei. Din acel moment oltenii s-au trezit, au accelerat, s-au concentrat mai mult atât în defensivă, cât și în ofensivă și au reintrat în joc. Qualls și Hawley au ieșit la rampă cu mai multe execuții individuale, iar la finele actului al treilea erau opt puncte avantaj pentru Oradea, 53-45.

În sfertul al patrulea alb-albaștrii au jucat bine, s-au concentrat și au oferit și coșul meciului, un alley-oop spectaculos al lui Robinson, după un assist senzațional al grecului Papantoniou. Oradea a intrat în criză de timp, jucătorii au început să se grăbească cu fiecare atac, în timp ce Cristi Achim a insistat cu câteva timeout-uri. Cu trei minute înainte de finalul întâlnirii, Craiova se afla la doar două posesii în spatele adversarilor, scor 55-59. Pe final, când calificarea era deja asigurată, craiovenii s-au relaxat, iar Oradea a mai adăugat ceva puncte pe tabelă în dreptul lor, dar insuficient pentru a mai reuși ceva. S-a încheiat 57-68, iar SCMU Craiova a acces în faza următoare a Cupei României.

Pentru alb-albaștri va urma primul meci din campionat, în deplasare la Tg. Jiu.

