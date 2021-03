Aco Todorov: „Sunt mândru de jucătorii mei“

SCMU Craiova şi CSO Voluntari au oferit un meci cu adevărat dramatic în semifinalele Cupei României, dar la final motive de bucurie au avut doar ilfovenii. A fost 81-80, la capătul unui meci spectaculos, cu multe execuţii de excepţie de la distanţă.

Antrenorul oltenilor, Aco Todorov, s-a arătat mândru de prestația elevilor săi, care au reușit să recupereze un deficit de 15 puncte.

„Acum, la final, poate era mai bine să pierdem la 15 puncte decât la un punct, dar în același timp am arătat că suntem o echipă cu caracter, care nu a cedat când diferența era foarte mare. Au reușit procentaje incredibile la începutul meciului. În momentul în care nu au mai reușit acele procentaje, am reușit să intrăm înapoi în meci. Am reușit să îi oprim, am avut o aruncare să câștigăm meciul. Sunt dezamăgit de eliminare, dar sunt mândru de jucătorii mei.

Când joci în semifinale, nu există să fii obosit sau nu. Dai ce ai mai bun. Acele două reprize de overtime poate că reprezintă acel punct pe care l-am pierdut. Dar nu putem vorbi în astfel de termeni, pentru că și ei au avut un meci dur în sferturi. Așa că nu cred că oboseala a fost un factor important în meciul acesta“, a spus Todorov, pentru Baschet.ro.

